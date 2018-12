Vorsichtige Entwarnung bei Möhwald

Kevin Möhwald musste gegen Düsseldorf mit Leistenproblemen ausgewechselt werden. Aktuell sei aber nicht von einem Ausfall auszugehen, sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Sonntag.

69 Minuten dauerte Kevin Möhwalds Startelf-Debüt für Werder. Der Mittelfeldspieler überzeugte beim 3:1-Sieg gegen Düsseldorf am Freitag mit einer starken Leistung und einem Tor. Dass er trotzdem ausgewechselt wurde, lag daran, dass der 25-Jährige Leistenprobleme hatte. Am Sonntag gab Frank Baumann nun vorsichtige Entwarnung. „Aktuell gehen wir davon aus, dass Kevin in Dortmund spielen kann“, sagte Werders Sportchef zu Mein Werder.

Ganz sicher sei das aber noch nicht. Möhwald werde zu Wochenbeginn noch einmal untersucht. „Danach wissen wir es ganz genau“, erklärte Baumann.