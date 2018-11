Vor dem Fototermin Haare schneiden lassen

Am Montag ist bei Werder der Media Day der Deutschen Fußball Liga (DFL). Viele Fotos werden geschossen. Für Kevin Möhwald offenbar ein Grund, vorher zum "Werder-Friseur" zu gehen.

Früher hatten Friseure montags geschlossen. Aber Farshad Morilotfi ist der Friseur, dem die Werder-Stars vertrauen. Da muss auch zu Wochenbeginn die Ladentür offen stehen. Sein neuester Gast aus der Werder-Familie: Kevin Möhwald.

In seiner Instagram-Story teilt der Neu-Bremer ein Foto mit seinen Followern, auf dem er mit dem "Werder-Friseur" zu sehen ist. Gutes Timing vom ehemaligen Nürnberger, denn der Media Day der DFL steht am Montagnachmittag an. Da werden schließlich viele weitere Bilder vom 26-jährigen Mittelfeldspieler geschossen.