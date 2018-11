Von Badelatschen, dem toten Hund und einem Tritt in die Weichteile

Dieses Jahr ist kein Werderaner Teil des deutschen WM-Teams. Die Bremer WM-Fahrer der Vergangenheit allerdings haben mitunter kuriose Geschichten mit nach Hause bringen können.

Einer schwänzte am Tag des WM-Endspiels die Besprechung mit dem Bundestrainer. Einer rutschte kurz vor dem WM-Halbfinale beim Tischtennis aus. Und noch ein anderer war fast schon in der Startelf, ehe die Bayern-Fraktion sich einmischte. Wenn Werder-Profis zur WM gefahren sind, dann haben sie oft Außergewöhnliches erlebt.

Weltmeisterschaft 1934 in Italien

Die Arbeitslosigkeit 1933 war hoch. Auch Matthias Heidemann, talentierter Fußballer beim Bonner FV, suchte Arbeit – und fand sie in Bremen. Werder hatte dem frisch gebackenen Nationalspieler eine Stelle beim Tabakfabrikanten Martin Brinkmann AG besorgt. Kein halbes Jahr später hatte Werder den ersten WM-Fahrer seiner Geschichte. Reichstrainer Otto Nerz berief Offensivmann Heidemann in den 18-köpfigen WM-Kader in Italien. Heidemann absolvierte ein Spiel. Beim Spiel um Platz drei, das Deutschland 3:2 gegen Österreich gewann, bereitete Heidemann das 1:0 vor.

Weltmeisterschaft 1966 in England

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit: Würde Hans Tilkowski rechtzeitig fit werden? Der Torwart von Borussia Dortmund hatte bis dahin alle WM-Spiele bestritten, und ausgerechnet jetzt, vor dem Spiel der Spiele in Wembley gegen Gastgeber England, drohte der Schlussmann wegen einer Schulterverletzung das WM-Finale zu verpassen. Derjenige, der hautnah miterlebt, wie die medizinische Abteilung des DFB alles versucht, um Tilkowski fit zu kriegen, ist Günter Bernard, Zimmergenosse, Werder-Torwart und Tilkowski-Ersatz. Tatsächlich bekommen der Arzt und die Masseure Tilkowski wieder hin, er steht beim legendären 2:4 im Endspiel im Tor. Und Bernard? Der ging am Tag des Endspiels mittags mit Sepp Maier, der deutschen Nummer drei im Tor, lieber Tennisspielen als zur finalen Mannschaftsbesprechung. „Damals gab es ja noch keine Auswechselspieler, warum sollten wir dann zuhören? Ich glaube, Trainer Helmut Schön hat das später nicht mal gemerkt“, erzählte Bernard viele Jahre später dem WESER-KURIER.

Weitere Bremer WM-Starter 1966 waren Max Lorenz und Horst-Dieter Höttges, beide wichtiger Bestandteil der Bremer Meisterelf von 1965. Lorenz schafft es am Finaltag, der Queen so nahe wie nur wenige zu kommen. Er sitzt auf der Tribüne zwei Reihen hinter ihr, in die Startelf hat er es nicht geschafft. Anders als Höttges. „Eisenfuß“, wie er aufgrund seiner unerbittlichen Härte genannt wird, ist am Ende seiner Karriere zwar Weltmeister 1974, Europameister 1972, Deutscher Meister 1965, Vize-Weltmeister 1966 und WM-Dritter 1970 – im Finale von England aber ist es sein Gegenspieler Geoff Hurst, der drei Tore erzielt.

Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien

Ascochinga. Das ist der Name des deutschen WM-Quartiers, und das Wort ist indianisch und heißt so viel wie „toter Hund“. Treffender, sagt Dieter Burdenski, hätte der Name gar nicht sein können. Der Name war Programm. In Argentinien haben sich zwei Jahre zuvor die Militärs an die Macht geputscht. Um den Gästen höchstmögliche Sicherheit zu gewähren, ist das deutsche Camp abgeriegelt, Hubschrauber kreisen – und die Spieler? Die langweilen sich zu Tode. Telefonate in die Heimat mussten angemeldet werden, nur für zwei Stunden täglich stand eine Leitung zur Verfügung. Im Training gewinnt regelmäßig die B-Elf mit Werder-Torwart Burdenski gegen das A-Team. Deutschland ist zwar amtierender Weltmeister, spielt aber ein erschreckend schwaches Turnier, ein Sieg, vier Unentschieden und die sogenannte „Schmach von Cordoba“, das 2:3 gegen Österreich. Dieter Burdenski liegt an jenem Tag mit Fieber im Bett. Über das WM-Quartier sagt er: „Die Plätze knochentrocken, keine Blätter in den Bäumen, abends saukalt.“

Weltmeisterschaft 1982 in Spanien

Es passierte auf den glatten Fliesen des Hotels „Barajas“ in Madrid. Beim Tischtennis. Uwe Reinders rutschte aus, dehnte sich die Bänder im Knie und verpasste das deutsche Halbfinale gegen Frankreich. 3:3 in der Verlängerung nach 1:3-Rückstand, 5:4 nach Elfmeterschießen. „Ich bin sauer auf mich selbst, weil mir diese Sch… passiert ist“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur den Bremer Offensivmann am Tag des Spiels, „aber wenn das Pech es will, dann kann man sich auch den Finger in der Nase brechen.“ Für Reinders war die Verletzung besonders bitter, denn er hatte sich in die Stammelf gekämpft. Beim peinlichen 1:2 gegen Algerien spielte er nicht, dafür traf er beim 4:1 gegen Chile. Bei der „Schande von Gijon“, als sich Deutschland und Österreich nach der frühen Führung durch Horst Hrubesch nur noch den Ball zuschieben, sitzt Reinders, den 18 Bundesligatore für Werder in den WM-Kader befördert hatten, ebenfalls draußen. Gegen England und Spanien in der Zwischenrunde ist er dagegen ein wichtiger Faktor im deutschen Offensivspiel, und dann dieser Ausrutscher. „Dabei bin ich eigentlich ein guter Tischtennisspieler“, sagt Reinders, „nur Bälle aufheben kann ich offenbar nicht.“

Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko

Es war das Turnier nach dem Tritt – nach dem Tritt von Klaus Augenthaler im Herbst 1985. Rudi Völler fällt ein halbes Jahr verletzt aus, erst an den beiden letzten Bundesliga-Spieltagen kommt er wieder zum Einsatz, 58 Minuten insgesamt. Rudi Völler ist damals neben Karl-Heinz Rummenigge der beste deutsche Torjäger, aber nach Mexiko fliegt er mit keinem guten Gefühl. Mit Werder hat er den Titel knapp verpasst, und von seiner Top-Form ist er weit entfernt. Es sind zunächst andere als Völler, die für Schlagzeilen sorgen. Ersatztorwart Uli Stein, der Teamchef Franz Beckenbauer einen „Suppenkasper“ nennt und nach Hause fliegen muss. Beckenbauer selbst, der die Bundesliga-Klubs gegen sich aufbringt, als er vor dem ersten Spiel gegen Uruguay sagt: „Zu viele Vereine, die eine Menge Schrott durchschleppen müssen, keine Talente weit und breit.“ Völler erzielt sein erstes von drei Turniertoren im zweiten Spiel beim 2:1-Sieg gegen Schottland, mit dem Knie. „So etwas kann nur der Rudi“, jubelt sein Trainer Otto Rehhagel, der als Co-Kommentator fürs Fernsehen arbeitet. Und auch im Endspiel trifft Völler, zum zwischenzeitlichen 2:2 gegen Argentinien, das trotzdem und dank Diego Maradona Weltmeister wird. Völler selbst wird erst 1990 Weltmeister, aber da spielt er schon für AS Rom.

Weltmeisterschaft 1990 in Italien

Frank Mill kommt nicht zum Einsatz, Andreas Köpke kommt nicht zum Einsatz, Paul Steiner auch nicht, genau wie Raimund Aumann. Aber der Weltmeister ohne Einsatz ist im kollektiven Gedächtnis bis heute ein Bremer: Günter Hermann. Warum? Hermann weiß es bis heute nicht. Dabei ist er – im Gegensatz zu den vier übrigen Weltmeistern ohne Spielminute – in Italien ganz nahe dran an einem Einsatz. Im dritten Vorrunden-Spiel gegen Kolumbien fehlt Andreas Brehme gelbgesperrt. Hermann solle spielen, heißt es. Doch dann stellt Teamchef Franz Beckenbauer den Münchner Hansi Pflügler auf, auf Druck der Bayern-Profis im Mannschaftsrat, so hält sich bis heute das Gerücht. „Dieses Spiel wäre meine Chance gewesen“, sagte Hermann später dem WESER-KURIER. Doch auch so ist die WM 1990 sein Karriere-Höhepunkt.

Dass er es überhaupt noch ins Team geschafft hatte, war schon eine Überraschung gewesen. Im Bundesliga-Endspurt war er wochenlang ausgefallen, schaffte es erst am 33. Spieltag zurück auf den Platz.

Und hinter Andreas Brehme, damals bei Inter Mailand auf der Höhe seines Könnens, Olaf Thon oder Thomas Häßler nur auf der Bank zu sitzen, ist auch keine Schande.

Bremer Weltmeister mit Einsätzen bei diesem Turnier wird Kalle Riedle, dritter Stürmer hinter Rudi Völler und Jürgen Klinsmann. Vier Mal spielt Riedle in dem Turnier, trifft im Elfmeterschießen gegen England. Nach der WM wechselt er dorthin, wo so viele Deutsche spielen wie nie vorher und nie danach: nach Italien in die Serie A. Lazio Rom überwies die damalige Rekordsumme von 13 Millionen D-Mark an Werder.

Weltmeisterschaft 1994 in den USA

Die WM-Karriere von Mario Basler passt in ein paar Zahlen: 29 Spielminuten, vier Zweikämpfe, davon zwei gewonnen, zwei verloren, ein gewonnenes Kopfballduell, ein Fehlpass, zwei Flanken. Das ist die Bilanz von Baslers einzigem WM-Einsatz am 17. Juni 1994 in Chicago im ersten deutschen WM-Spiel gegen Bolivien. Mit Werder hat er kurz vorher den DFB-Pokal gewonnen, hinter Basler, 25 damals, lag sein verspäteter Durchbruch als Profi. Fünf Tore, neun Vorlagen und eine rotzfreche Spielweise brachten Bundestrainer Berti Vogts dazu, den vorlauten Individualisten mit in die USA zu nehmen. Und obwohl die deutsche Mannschaft in dem Turnier fußballerisch nicht überzeugt, Überraschungsmomente fehlen, kann sich Vogts nicht dazu durchringen, Basler mehr als 29 Minuten Spielzeit zu gewähren.

Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea und Japan

Neben Marco Bode (Link zum gesonderten Text; siehe Bericht von gestern) gehörten die Werderaner Torsten Frings und Frank Baumann zum Kader. Frings absolvierte alle sieben Spiele – als rechter Verteidiger, mit durchweg guten Leistungen. Baumann, Nachrücker für den verletzten Christian Wörns, kam dagegen nur zu einem Kurzeinsatz. Im Achtelfinale gegen Paraguay wechselte ihn Teamchef Rudi Völler nach 60 Minuten ein. Deutschland gewann 1:0.

Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland

Werder steht in der Blüte seines Spiels. Das Double liegt erst zwei Jahre zurück, Johan Micoud zaubert, und Tim Borowski, Torsten Frings und Miroslav Klose stehen im Kader, der den Deutschen das Sommermärchen beschert. Frings ist mit Capitano Michael Ballack der unumstrittene Anführer im Team, Klose wird Torschützenkönig und Borowski spielt im legendären Viertelfinale gegen Argentinien eine zentrale Rolle. Erst bereitet er den Ausgleich durch Klose vor, dann trifft er im Elfmeterschießen und steht dann im Mittelpunkt, als die enttäuschten Argentinier auf die Deutschen losgehen. Leandro Cufre tritt Per Mertesacker, der nach dem Turnier von Hannover 96 zu Werder wechselt, in die Weichteile. Mertesacker schreibt dazu in seiner unlängst erschienenen Biografie: „Ich bin sicher, dass Cufre mich damals mit Tim Borowski verwechselt hat. Borowski ist ein Supertyp, aber auf dem Platz war er ein Grenzgänger. Er wollte immer gewinnen und provozierte gern. In dieser Hinsicht war er sehr aktiv. Die Rache dafür traf wohl mich. Groß und blond. In Cufres Augen sahen wir wohl gleich aus."

Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika

Vier Jahre später ist Mertesacker Werderaner. Unter Klinsmann-Nachfolger Joachim Löw ist „Merte“ in der Innenverteidigung gemeinsam mit Arne Friedrich gesetzt. Die Story der WM liefert aber ein anderer Bremer: Mesut Özil. 21 ist er damals gerade, im Vorjahr hat er Werder zum DFB-Pokalsieg geschossen und die U21 mit Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels und Sami Khedira zum Titel geführt. Eine starke WM ist Anfang August seine Fahrkarte zu Real Madrid. Özil ist in Südafrika in allen sieben Spielen dabei, sorgt mit seinem Tor gegen Ghana dafür, dass die Deutschen die Vorrunde überstehen und wird am Ende als einer von zehn Spielern für den „Goldenen Ball“ (Bester Spieler des Turniers) nominiert.

Wesentlich unspektakulärer verläuft das Turnier für Tim Wiese und Marko Marin. Der Werder-Torwart und der Offensivspieler kommen in Südafrika nicht zum Einsatz.

