Von 27 auf 90, von 90 auf 0

Trainer Florian Kohfeldt hatte vorab dafür plädiert, die Sechserfrage nicht als „Entweder-oder-Frage“ zu formulieren. Am Ende kam beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt jedoch nur Philipp Bargfrede zum Einsatz, und das in einer leicht veränderten Rolle. Nach zweimonatiger Verletzungspause hatte er beim Rückrundenstart gegen Hannover 96 ein 27-Minuten-Comeback gefeiert. Gegen Frankfurt spielte Bargfrede sogar durch – zum erst dritten Mal in dieser Saison. Am kommenden Wochenende muss er allerdings wieder pausieren: Beim 1. FC Nürnberg fehlt Bargfrede gelbgesperrt.

