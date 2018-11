Vom Wandern bis zum Wüstentrip

Sommerzeit ist Reisezeit. MEIN WERDER hat sechs Werder-Profis gefragt, wo man in ihrem Heimatland am besten Urlaub machen kann.

Ishak Belfodil

„Ich kann einen Urlaub in Algerien nur wärmstens empfehlen. Wir haben schöne Strände am Mittelmeer, außerdem gibt es die Berge und die Wüste, die auch sehr beeindruckend sind. Die Algerier sind zudem sehr gastfreundlich, und auch das Essen ist sehr gut.“

Zlatko Junuzovic

„Mein Urlaubstipp ist der Wörthersee, da habe ich selbst zwei Jahre gelebt. Das ist wunderschön da, eine unglaubliche Lebensqualität. Der See ist überragend, das Ländliche ist schön, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich zu entspannen. Generell ist Österreich mit den Thermen, den Bergen, den Seen wunderschön, aber der Wörthersee ist für meine Frau und mich der perfekte Urlaubsort. Egal wo, Velden, Pörtschach, Krumpendorf, das sind alles heiße Tipps. Da kann man nirgendwo etwas falsch machen.“

Niklas Moisander

„Nach Finnland sollte man unbedingt reisen, wegen der Natur. Wir sind das Land der tausend Seen. Und im Winter kannst du in den Norden nach Lappland und hast dort Schnee und kannst Ski fahren. Es ist ein ganz spezielles Land, allein schon wegen des Lichts – auch wenn es im Winter meist dunkel ist (lacht). Im Sommer ist es dann das genaue Gegenteil. Ich bin in der Stadt groß geworden und nicht so der Naturtyp, aber ich schätze es immer mehr. Wir haben ein Sommerhaus in der Nähe eines Sees irgendwo im Nirgendwo. Dort ist es sehr schön, um ohne Telefon und Elektrizität abzuschalten.“

Marco Friedl

„Wenn man im Sommer wandern gehen und die Natur genießen will, ist Tirol der beste Ort dafür. Mit den Bergen und dem ganzen Drumherum ist es dort sehr schön. Das sage ich nicht nur, weil ich aus Tirol komme.“

Jerome Gondorf

„Karlsruhe ist neben Freiburg die sonnenreichste Stadt in ganz Deutschland. Daher ist es bei uns wie im Urlaub. Das Einzige, was wir nicht bieten können, ist das Meer, aber dafür kann man schön am Rhein spazieren gehen. Ich glaube, Baden-Württemberg ist allgemein ganz schön und eine Weinprobe bietet sich auch immer an.“

Florian Kainz

„Es ist alles schön in Österreich (lacht). Wien und Graz sind besonders toll, ich bin ja Grazer. Ich bin von beiden Städten richtig begeistert, aber die Berge, egal ob in Tirol oder in der Steiermark, sind super. Es gibt tolle Seen, und das Wetter ist auch besser (lacht). Ich bin schon eher der Stadttyp, aber ich war im letzten Sommer auch in Tirol in einem tollen Hotel. Man kann dort also sehr gut im Sommer und Winter Urlaub machen. Österreich ist schon cool (lacht).“