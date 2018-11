Vom Talent zum Kapitän

Für Max Kruse ist das Kapitänsamt der nächste Höhepunkt in seiner ganz persönlichen Werder-Geschichte. Das einstige Talent ist längst ein echter Leitwolf geworden. Ein Überblick.

Als Max Kruse im Januar 2006 von seinem Heimatklub SC Vier- und Marschland zu Werder wechselte, war er ein Youngster, dem in Bremen irgendwann einmal die Zukunft gehören sollte. So jedenfalls der Plan. Kruse unterstrich diese Hoffnungen mit guten Leistungen in der U19 sowie in Werders zweiter Mannschaft.

In der Saison 2007/2008 wurde der Offensivakteur erstmals vom damaligen Trainer Thomas Schaaf in den Profikader berufen – allerdings nur, weil es allerhand Personalsorgen gab. So wurde Max Kruse zwar am 29. September 2007 beim 8:1-Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld eingewechselt, weitere Einsätze folgten jedoch nicht. Die Konkurrenz der damals noch von der Champions League verwöhnten Bremer war einfach zu namhaft.

Und so wählte Max Kruse einen Umweg. Beim FC St. Pauli reifte er ab 2009 endgültig zum Profi, es folgten Stationen beim SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg. Sogar zum Nationalspieler hatte er es mittlerweile gebracht.

Umso überraschender war es deshalb, dass die inzwischen in der Tabelle erheblich abgesackten Bremer ihr einstiges Talent im Sommer 2016 zurück an die Weser lotsten. Und Kruse tat das, was sich Fans und Verantwortliche so sehnsüchtig von ihm erhofft hatten. Er führte das Team, entwickelte sich zu einem unverzichtbaren Leistungsträger. Gleich 15 Tore gelangen ihm in seiner ersten Saison nach seiner Rückkehr. Auch in der vergangenen Spielzeit war er ein Fixpunkt im Bremer Spiel, der sich auch traute, deutliche Worte auszusprechen, wenn sie gefordert waren.

Nachdem Florian Kohfeldt im vergangenen Oktober das Traineramt von Alexander Nouri übernahm, entwickelte sich Kruse zu einem engen Vertrauten des Coaches. Beide tauschten sich regelmäßig aus, diskutierten darüber, wie Werders weiterer Weg aussehen sollte. Schon damals wirkte Kruse wie ein heimlicher Kapitän – obwohl das eigentlich noch Zlatko Junuzovic war. Nun ist Kruse auch offiziell in Amt und Würden.