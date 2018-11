Vom Abgrund entfernt

Im Mai 2016 kämpften Werder und die Eintracht am letzten Spieltag ums Überleben. Die Bremer waren die Gewinner, die Frankfurter die Verlierer. Seitdem ist viel passiert, meist viel Gutes.

Anthony Ujah riss sich das Trikot vom Leib und rannte einfach los. Er lachte. Er schrie. Er wusste nicht, wohin mit seiner Freude. Später stellte sich heraus, dass der Stürmer dieses unfassbar wichtige Tor in der 88. Minute gar nicht erzielt hatte. Papy Djilobodji, der hünenhafte Werder-Verteidiger, hatte den Ball letztlich über die Linie gegrätscht, aber das war im Grunde auch egal. Was zählte, war der Sieg. Egal, wie er zustande gekommen war. Egal, wer das Tor geschossen hatte. Wichtig war nur: Werder hatte sich am letzten Spieltag durch dieses 1:0 über Frankfurt gerettet. Der Rest war grün-weißer Jubel an jenem 14. Mai 2016. Gefühlt lag sich die ganze Stadt erleichtert in den Armen. Es war einer dieser großen Werder-Momente, wie sie zuvor nur durch Titelgewinne und große Siege ausgelöst worden waren.

An die unterlegenen Eintracht-Spieler dachte in dem allgemeinen Freudentaumel erst einmal kaum jemand. Sie hatten genau wie Werder am Abgrund gestanden, hatten sich schon auf der sicheren Seite gewähnt – und dann kurz vor Schluss doch noch diesen Gegentreffer kassiert. Für die Frankfurter bedeutete diese Niederlage, dass sie in die Relegation mussten, dass weiterhin der Abstieg drohte. Sie sahen wie die großen Verlierer aus, die Bremer schienen die großen Gewinner zu sein. Fast zwei Jahre später fällt das Urteil anders aus. Für die Eintracht war dieser Moment voller Enttäuschung der Anfang einer Erfolgsgeschichte, während Werder im Rausch des geglückten Klassenerhalts erst einmal die falschen Entscheidungen traf.

Besondere Initialzündung

Frankfurts Coach Niko Kovac stand direkt nach der Partie in Bremen wegen seiner Abwarte-Taktik in der Kritik, doch das Trainerteam und die Spieler rückten in dieser schwierigen Phase noch enger zusammen. Erst recht, als die Krebserkrankung von Abwehrspieler Marco Russ diagnostiziert wurde. Mit etwas Glück und viel Willen sicherte sich die Eintracht in der Relegation gegen Nürnberg durch ein 1:1 und ein 1:0 die weitere Zugehörigkeit zur ersten Liga. Erst kürzlich unterstrich Co-Trainer Robert Kovac in der „Frankfurter Rundschau“ noch einmal, wie enorm bedeutsam dieses Erfolgserlebnis gewesen sei. Allen Beteiligten sei dadurch kein Stein, sondern ein „Riesenfelsen“ vom Herzen gefallen, sagte er.

Niko Kovac, erst seit zwei Monaten im Amt, hatte vor der Relegation keine große Enttäuschung zugelassen. Gleich nach dem Abpfiff im Weserstadion trommelte er seine Spieler zusammen. „Ich habe den Jungs gesagt: Wir haben verloren, wir sind hingefallen, aber diejenigen, die aufstehen, das sind richtige Kerle. Wir müssen schnell die Köpfe hochnehmen“, erzählte er später. Die Eintracht-Spieler wollten „richtige Kerle“ sein und mobilisierten alle Kräfte für die Relegation. Danach zogen die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse aus der verkorksten Spielzeit.

Anführer Boateng

Zusammen mit Sportvorstand Fredi Bobic baute Kovac den Kader nach seinen Vorstellungen um. Von den 14 eingesetzten Spielern, die mit 0:1 in Bremen verloren, sind nur noch fünf da. Frankfurt tätigte Top-Transfers, nahm Geld in die Hand (sieben Millionen Euro für Stürmer Sébastien Haller, fünf Millionen Euro für Verteidiger Jetro Willems aus Eindhoven), holte Leihspieler (Ante Rebic aus Florenz und Luka Jovic von Benfica) oder ablösefreie Profis wie Anführer Kevin-Prince Boateng. Die Eintracht gilt mittlerweile als körperlich starke, top-fitte und taktisch disziplinierte Mannschaft, gegen die niemand gerne spielt.

Auch das Gesicht der Werder-Mannschaft hat sich seit Mai 2016 stark verändert. Von den 14 Akteuren, die damals gegen Frankfurt zum Einsatz kamen, sind nur noch Theodor Gebre Selassie, Zlatko Junuzovic und Maximilian Eggestein übrig geblieben. Die restlichen elf Spieler sind gegangen, manch einer brachte viel Geld in die Kasse, so wie Jannik Vestergaard oder Ujah. Ähnlich wie Bobic auf der Gegenseite investierte Sportchef Frank Baumann die Einnahmen bei Werder auch in mehrere kluge Transfers. Werder holte für zusammengerechnet rund 19 Millionen Euro die aktuellen Leistungsträger Max Kruse, Niklas Moisander, Thomas Delaney, Ludwig Augustinsson und Jiri Pavlenka.

Geschickte Personalpolitik

Es scheint also doch noch einen (Überlebens-)Weg für Traditionsvereine in der Bundesliga zu geben. Es wird in Hamburg, Berlin oder Hannover ja ganz gern geklagt und darauf hingewiesen, dass keine Chancengleichheit in der Liga herrscht: Die Bayern sind eine Klasse für sich, Dortmund und Schalke dem Rest voraus, Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg von Großkonzernen oder großzügigen Gönnern alimentierte Konkurrenten. Da tun sich viele Klubs mit großem Namen und früheren Erfolgen schwer. Aber mittels geschickter Personalpolitik lässt sich überall was bewegen, eben in Frankfurt und Bremen.

An beiden Standorten spielen die Trainer eine zentrale Rolle. In Frankfurt ist es Niko Kovac, bei Werder Florian Kohfeldt nach zwei Versuchen mit Viktor Skripnik und Alexander Nouri. Bei der Eintracht treten viele Spieler so ähnlich auf wie ihr Trainer, als der noch aktiv war. Sie werfen sich in jeden Zweikampf, kämpfen um jeden Ball und lassen den Gegner nie in Ruhe. „Niko ist ein Vollprofi und das 24 Stunden am Tag. Er lebt das auch intensiv vor. Und er verlangt es von uns Spielern. Er bringt mich auf ein Level, das ich selbst nicht mehr für möglich gehalten hätte“, stellte Kevin-Prince Boateng kürzlich im Interview mit „Sport1“ fest.

Höchste Wertschätzung

Kovac hat kroatische Wurzeln und wuchs im Berliner Wedding auf, wo er nach eigenen Worten jeden Tag auf Betonplätzen kickte und sich die Knie aufschlug. Er hat nun eine Mannschaft zusammengestellt mit Spielern aus 19 verschiedenen Nationen, die einen beeindruckenden Teamgeist entwickelt haben. Der Kovac-Fußball hat die Frankfurter bis auf Platz vier gebracht. Sie können es in die Champions League schaffen. Und im DFB-Pokal sind sie auch noch dabei. Florian Kohfeldt hegt höchste Wertschätzung für den Gegner. „Sie hatten keine schlechte Phase in dieser Saison. Sie punkten gegen jede Art von Mannschaft, das ist ein Zeichen von hoher Qualität“, sagt der Werder-Trainer.

Eine hohe Qualität hat auch Werder in den vergangenen Wochen entwickelt. „Reif für die Champions League?“ fragte das Fachblatt „Kicker“ in dieser Woche. Das war bewusst provokant, aber interessant ist es schon, dass Werder seit der Amtsübernahme durch Kohfeldt 28 Punkte in 17 Spielen geholt hat, nur vier Teams waren in dieser Zeit erfolgreicher. Das schürt Erwartungen.

Startet nun Werder durch?

Florian Kohfeldt ist durchaus ein Freund davon, sich hohe Ziele zu stecken. Es ist sogar eines seiner Leitmotive als Trainer, nie, wirklich nie zufrieden zu sein, sondern sich stetig verbessern zu wollen. Aber das, was manche gerade rund um ihn und Werder veranstalten, ist dem jungen Trainer dann doch zu viel des Guten. „Ich weiß, dass es langweilig klingt, aber unsere Situation ist nach wie vor extrem gefährlich“, sagt der 35-Jährige. Acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze seien gut, gibt Kohfeldt zu, „aber solange nichts entschieden ist, werde ich das Thema Abstiegskampf nicht beiseiteschieben.“ Der Sportchef sieht es genauso. „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen, alles andere ist Humbug“, sagt Frank Baumann.

Werder hat also nach wie vor Druck. Das gilt auch für den Gegner. Der Druck sei aber nun positiv, sagt Eintracht-Trainer Kovac, der aufgrund der jüngsten Erfolge sogar schon als möglicher Bayern-Coach gehandelt wird. In Frankfurt dürften alle hoffen, dass solch ein Wechsel noch länger auf sich warten lässt. Kovac hat die Zeit bekommen, etwas aufzubauen. Und er hat etwas aufgebaut. Nach dem Fast-Abstieg 2016 folgte eine sorgenfreie Saison, die mit Platz elf endete. Dann setzte der Adler in diesem Sommer zum ultimativen Höhenflug an. Werder hat etwas länger gebraucht, um Ruhe, Ordnung und eine erfolgversprechende Perspektive zu schaffen. Aber immerhin: Werder befindet sich vielleicht gerade in der Startphase zu etwas Größerem. Vom Abgrund jedenfalls haben sich auch die Bremer inzwischen entfernt.

