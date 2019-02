Vollgas für das Überholmanöver

Am Sonnabend (18.30 Uhr) erwartet den SV Werder Bremen ein wegweisendes Auswärtsspiel: Die Hertha aus Berlin sitzt mit 31 Punkten in der Tabelle knapp vor Werder mit 30 Zählern. Ein Sieg – und Werder ist am direkten Konkurrenten vorbei. Aber Vorsicht: Nicht nur die Bremer sind nach dem 4:0-Erfolg gegen den FC Augsburg selbstbewusst, auch die Berliner wussten beim 3:0-Sieg in Gladbach zu überzeugen. Wen trägt der Rückenwind weiter?

