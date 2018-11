Volles Vertrauen in Käuper

Werder rückt von der Verpflichtung eines zusätzlichen Sechsers ab. Aber was passiert eigentlich, wenn Philipp Bargfrede dann mal ausfällt. Antwort: Florian Kohfeldt setzt auf Ole Käuper.

Zahlen spielen im Fußball eine wichtige Rolle, ob bei Transferaktivitäten, Vertragsverhandlungen oder den nackten Ergebnissen. Für ausschweifende Exkurse in die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist dagegen weniger Platz. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat sich dennoch am Mittwoch an diesen Bereich herangewagt. Passenderweise ging es um das Thema Sechser.

Ursprünglich wollten die Bremer bekanntlich noch einen Spieler für das defensive Mittelfeld holen, rückten zuletzt aber davon ab. Auch Kohfeldt wollte die Angelegenheit noch immer nicht komplett zu den Akten legen, wenngleich er sich sichtlich darum bemühen musste, es nicht zu tun. "Wenn etwas passiert, muss die Gelegenheit schon sehr passend sein", sagte er im Trainingslager in Grassau. Heißt: Im Grunde ist es unwahrscheinlich, wenn da eben nicht die Sache mit der Wahrscheinlichkeit wäre. Die spielt im Fußball manchen Überlegungen einen Streich.

Florian Kohfeldt weiß, dass der Verzicht auf personelle Nachbesserungen auf dieser Position eine gewisse Gefahr birgt. Solange Philipp Bargfrede gesund ist, gibt es keine Probleme. Fällt er aus, wird es knifflig. "Es gibt im Moment aber keinen Anlass zu bezweifeln, dass er viele Spiele macht", sagte Kohfeldt mit Blick auf die gesundheitliche Konstitution des 29-Jährigen. Und selbst wenn, der Chefcoach sieht Werder bestens für den Ernstfall gerüstet. "Wir könnten das auffangen, sonst würden wir es ja nicht machen."

Der Bremer Coach denkt dabei vor allem an Ole Käuper. "Ich habe großes Vertrauen in ihn, er ist in der Lage, diese Rolle auszufüllen", sagte Kohfeldt. Da sei es dann auch zweitrangig, dass Käuper erst 21 Jahre alt sei, zuletzt lange verletzt war und erst ein Bundesligaspiel absolviert hat. Vielmehr zähle die aktuelle Vorbereitung, und die habe ihm bei Käuper gefallen, lobte Kohfeldt. Ein weiterer Pluspunkt des Youngsters: Er dürfte die Reservistenrolle hinter Philipp Bargfrede klaglos ertragen. Bei einem externen Zugang wäre das wohl anders. Oder wie es Florian Kohfeldt ausdrückte: "Ich bin mit der Gruppe, so wie ich sie habe, sehr zufrieden.“