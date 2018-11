Volles Vertrauen in Bargfrede und Käuper

Ole Käupers Verletzung hat noch einmal verdeutlicht, dass Werder auf der Sechser-Position dünn besetzt ist. Trainer Florian Kohfeldt hat erklärt, warum trotzdem kein neuer Spieler benötigt wird.

Drei Tage waren vergangen seit dem Pokalspiel in Worms, doch Florian Kohfeldt war am Dienstag immer noch sichtlich angefasst. Mehrfach habe er sich das rüde Foul von Jan-Lucas Dorow an Werders Mittelfeldtalent Ole Käuper angesehen, erzählte der Trainer und betonte: "Ich ärgere mich immer noch maßlos darüber. Als Trainer wirst du verrückt, wenn du das siehst. Der Ball war 60 Meter weg." Er wolle das allerdings nicht als allzu großen Vorwurf an Dorow verstanden wissen, schränkte Kohfeldt ein. "Der Spieler war in der Situation wohl einfach überfordert."

Mittlerweile steht immerhin fest, dass Käuper nicht so lange wie zunächst befürchtet ausfällt. Mit einem Außenbandanriss im Sprunggelenk und einer Kapselverletzung fehlt der 21-Jährige wohl nur rund drei Wochen lang. An Werders grundsätzlicher Personalplanung ändere sich daher nichts, erklärte Kohfeldt. Auf der Sechser-Position plant er mit Philipp Bargfrede sowie Käuper als dessen Stellvertreter. Dass noch ein Neuzugang für das defensive Mittelfeld kommt, ist zwar möglich, aber unwahrscheinlich. "Wenn sich eine außergewöhnliche Gelegenheit ergeben sollte, würden wir was machen. Das gilt aber für jede Position", sagte Kohfeldt.

"Keine optimale Konstellation"

Er wisse, dass die Planung mit Bargfrede und Käuper durchaus mit einem gewissen Risiko verbunden sei, gab der Coach zu. Schließlich fehlte Käuper schon in der vergangenen Saison lange verletzt und fällt nun wieder aus. Bargfrede war in der abgelaufenen Spielzeit zwar fast durchgehend fit, war in den Jahren davor allerdings regelmäßig verletzt. "Zwei Spieler mit dieser Verletzungsgeschichte für eine Position zu haben ist natürlich keine optimale Konstellation, und es war eine Abwägung. Man muss eine Entscheidung treffen, und es gibt bei uns kaum eine Position, auf der wir drei- oder vierfach abgesichert sind", erklärte Kohfeldt.

Zudem hat der Trainer auch dann noch Optionen, wenn Bargfrede und Käuper durch Sperren oder Verletzungen tatsächlich gleichzeitig ausfallen sollten. Maximilian Eggestein wäre "ein extrem guter Sechser", unterstrich Kohfeldt. Bei Eggestein stelle sich nur die Frage, ob er auf der Achter-Position entbehrlich sei. Auch Kevin Möhwald, ebenfalls ein Achter, könne im defensiven Mittelfeld spielen. "Beides wären aber natürlich Umstellungen, die uns in anderen Bereichen nicht gerade stärker machen. Das ist dann eine Art Domino-Effekt", gab Kohfeldt zu.

Der Trainer muss also hoffen, dass Bargfrede, dessen Trainingsbelastung genau dosiert wird, fit bleibt und dass Käuper schnell wieder fit wird. In dem Fall sei Werder auf der Sechser-Position sehr gut aufgestellt, sagte Kohfeldt. Über Bargfredes Qualitäten müsse man nicht reden. Und bei Käuper, der bisher erst ein Bundesliga-Spiel bestritt, sei er sich "nahezu sicher, dass er das hinbekommen wird". Käupers Qualitäten seien im Übrigen auch ein wichtiger Grund dafür, dass im defensiven Mittelfeld nicht zwingend ein Zugang benötigt werde, sagte Kohfeldt. "Wenn wir noch einen Spieler holen würden, wäre Ole zugestellt. Das sollte auf Dauer nicht unsere Philosophie sein."