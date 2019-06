Vollert verlängert - und wird verliehen

Zuletzt hat Jannes Vollert in Werders U23 in der Regionalliga gespielt, nun soll er sich eine Etage höher beweisen. So verlängerten die Bremer den Vertrag des Innenverteidigers und verliehen ihn nach Halle.

„Er hat bei uns auch schon in der 3. Liga gespielt. In Halle kann er jetzt Spielpraxis sammeln und bei einem guten Klub auf hohem Niveau Fußball spielen“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann. „Von Jannes erhoffen wir uns in der Zukunft noch einiges.“ Nun soll Vollert die kommenden beiden Jahre beim Halleschen FC nutzen, um sich an ein höheres Niveau zu gewöhnen und weiter reifen. Heißt im Umkehrschluss: Der neue Kontrakt des 21-Jährigen läuft an der Weser über mindestens drei Jahre.

„Beim SV Werder habe ich meine ersten Schritte im Profi-Fußball machen dürfen und konnte bereits Erfahrungen in der 3. Liga sammeln. Für diese Chance bin ich dem Verein und allen Verantwortlichen sehr dankbar“, sagte Vollert. „Ich freue mich sehr, dass ich nun in Halle meine Entwicklung fortsetzen kann. Nach der Leihe möchte ich als gereifter Spieler an die Weser zurückkehren.“

Im Sommer 2013 war der Defensivakteur von Holstein Kiel nach Bremen gewechselt, in den vergangenen beiden Jahren lief Vollert für Werders U23 auf.