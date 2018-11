Voller Fokus auf das Pressing

Werders letzter Gegner ist besonders gefährlich in der schnellen Balleroberung und den offensiven Umschaltmomenten. Mainz‘ Spielweise weist aber auch die eine oder andere Lücke auf.

Das Gegenpressing ist eine starke Offensivwaffe

Mainz‘ Spiel fehlt es an Breite und Tiefe

Der Kampf um die zweiten Bälle wird entscheidend

Präsentieren Schwarz und Kohfeldt schon neue Ansätze?

Das Spiel gegen den Ball:

Mainz hat sich je nach Grundordnung zwei Basis-Pressingpläne zurechtgelegt. Im 5-3-2 gegen den Ball lässt Mainz lässt den Gegner anspielen, das Pressing soll erst rund um die Mittellinie beginnen. Die beiden Angreifer kümmern sich darum, dass die vertikalen Passlinien ins Mittelfeld geschlossen sind, indem einer die Wege für den Ballführenden versperrt und der andere sich um den tiefen gegnerischen Sechser kümmert. Die 5-3-Formation dahinter ist eng aneinander gestaffelt und lässt wenige Räume zwischen den Linien.

Im 4-2-3-1 oder dem zuletzt gewählten 4-3-3 vertraut Mainz auf klassische Kettenmechanismen, nach denen der Gegner verteidigt werden soll. Die zentrale Spitze lenkt den Ball mit seinem Anlaufen auf die Außen und versucht dort schon, den Ballempfänger zu isolieren. Der nominelle Zehner schiebt dann auf diese Seite mit durch und unterstützt, gleichzeitig schiebt einer der Sechser oder ein Achter durch auf die Position des Zehners, um den Sechserraum des Gegners weiter unter Kontrolle zu halten. Wenn sich der Gegner befreien kann, rückt der Außenverteidiger schnell auf und stellt den Gegner am Flügel, zur Absicherung rutscht der ballnahe Innenverteidiger mit rüber und gleichzeitig lässt sich der ballferne Außenverteidiger zum Durchsichern tiefer fallen.

Das Kernelement des Mainzer Verteidigens ist aber das Gegenpressing. Mainz bereitet diese defensiven Umschaltmomente durch eine sehr enge Staffelung im Spiel mit dem Ball gewissermaßen schon vor, mit kurzen Abständen zwischen den einzelnen Spielern und der aggressiven Vorwärtsverteidigung kontrolliert die Mannschaft Konteransätze des Gegners sehr gut und kommt so immer wieder zu schnellen Ballgewinnen.

Darunter leidet bisweilen das Offensivspiel, weil auf die nötige Breite und auch Tiefe im Zweifel verzichtet wird, um durch die deshalb entstehende engmaschigere Struktur schneller und aggressiver ins Gegenpressing zu kommen. Die Außenverteidiger und Sechser bleiben dabei gerne tiefer und hinter dem Ball, um genug Spieler zum Absichern zu haben, sollte der Ball verloren gehen.

Das Spiel mit dem Ball:

Mainz verfolgt einen durchaus aktiven und dominanten Ansatz, das Positionsspiel ist aber zum einen nicht besonders ausgeprägt und zum anderen allenfalls ein Mittel zum Zweck. Mainz will den Gegner nicht durch lange Ballzirkulationen laufen lassen und Angriffe gezielt und geduldig aufbauen, um den Gegner auf eine Seite zu ziehen und dann schnell zu verlagern. In der Regel sollen die Spieler so oft wie möglich in hohen Zonen auftauchen, um dann das starke Gegenpressing zum Einsatz zu bringen.

Der Aufbau erfolgt durch eine Dreierkette, entweder über die drei Innenverteidiger im 3-4-3 oder zwei Innenverteidiger und einen abkippenden Sechser bei einer Variante mit einer Viererkette. Die Außenverteidiger schieben dazu gerade so hoch, dass der kurze Anschluss an die Aufbaulinie gewährleistet ist.

Zwei wiederkehrende Varianten sind dabei zu beobachten. Zum einen das Freiziehen am Flügel, bei dem der äußere Mittelfeldspieler einrückt, sich in der Halbspur für ein flaches Zuspiel anbietet und vom Außenverteidiger dann im Tempo hinterlaufen wird, um den frei gewordenen Raum zu besetzen. Oder aber einer der Achter läuft sich im Rücken der gegnerischen Sechser frei, während der äußere Mittelfeldspieler erst die Breite hält und dann mit Tempo in die Lücken zwischen Außen- und Innenverteidiger einstartet.

Mainz schafft spielerische Ansätze immer dann, wenn sich Pablo De Blasis gut ins Spiel einbinden lässt. Der Argentinier ist einer der unterschätzten Spieler der Liga, für das Mainzer Spiel aber ein entscheidender Faktor. De Blasis versteht es vorzüglich, im Zentrum gleich mehrere Spieler zu binden und aus der Zehner- oder sogar von der Sechserposition aus Angriffe einzuleiten und ist in der Antizipation und im Aufsammeln zweiter Bälle bärenstark.

Das sind Werders Chancen:

Entscheidet sich Mainz in seinem letzten Heimspiel für ein hohes Pressing, könnten der Bremer Sechser und ein Achter tiefer fallen, um zum einen den Aufbau zu unterstützen und zum anderen den Gegner noch weiter Richtung Bremer Tor zu locken. Die Mainzer Achter rücken dann unter Umständen nach, Mainz wird vertikal aus seiner grundsätzlichen Kompaktheit gezogen und wäre im Rücken der Achter im Mittelfeld etwas geöffnet.

Da die Außenverteidiger im Spiel mit dem Ball nicht besonders hoch aufrücken, zum Beispiel bis in die letzte Linie des Gegners, bleibt dem Gegner genug Fokus darauf, sich mit seiner Abwehrkette im Zentrum zusammenzuziehen und in einem stabilen Block zu verteidigen. Im Umkehrschluss ist es auch ein Signal an Werders Außenverteidiger, die bei Ballbesitz etwas mehr Platz zum Aufrücken bekommen und diesen auch nutzen sollten.

Werder darf sich nicht vom angeblich etwas laschen Angriffsspiel der Mainzer verführen lassen. Dass es in einigen Momenten an Breite und vor allen Dingen tiefen Läufen hinter die Abwehrkette fehlt, ist im Sinne des Gegenpressings durchaus gewollt. Die zweiten Bälle sowie das Verhalten nach Ballgewinn oder -verlust werden zu entscheidenden Kriterien werden.

Für beide Mannschaften geht es um je nach Ausgang der Partie bei der Verteilung der TV-Gelder um ein paar Millionen Euro mehr (oder weniger), insofern ist ein sportlicher Anreiz durchaus noch gegeben. Andererseits sind unter Umständen aber auch schon ein paar frische Ideen und Ansätze beider Trainer zu entdecken, die diesem letzten Saisonspiel eine besondere Note verleihen.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: