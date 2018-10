Die Werder-Profis dürfen sich beim Heimspiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen auf eine tolle Kulisse freuen: Das Weserstadion ist ausverkauft – zum dritten Mal in dieser Saison.

Flutlicht, Freimarkt, eine gut aufgelegte Werder-Mannschaft: Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ist am Sonntagabend (Anpfiff: 18 Uhr) ein Fußballfest zu erwarten. Passend dazu: Das Weserstadion ist schon ausverkauft. Das teilte Werder am Freitag mit. Somit gibt es keine Tickets mehr für die Partie. In dieser Saison waren bereits die Bremer Bundesliga-Heimspiele gegen die Nordklubs VfL Wolfsburg und Hannover 96 ausverkauft.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: