Voll im Fußballmodus

Florian Kohfeldt steht in schwarzem Hemd und schwarzer Hose im Garten der Residenz des deutschen Botschafters, der zu einem Empfang geladen hat. Kohfeldt steht ein wenig im Hintergrund, als Geschäftsführer Klaus Filbry die Werder-Delegation vorstellt. „Wir sind sehr froh, ihn zu haben“, sagt Filbry über seinen Trainer. „Er ist übrigens vier Jahre jünger als sein ältester Spieler, Claudio Pizarro.“ Der Moderator der Veranstaltung zeigt sich verblüfft, dass Kohfeldt erst 36 ist. Der wiederum schaut, als wisse er nicht so recht, wie er angesichts der Verblüffung schauen soll. Tatsächlich führte Kohfeldt seine Mannschaft auch in Südafrika mit einer Souveränität, die einen schnell vergessen lässt, dass dies erst seine dritte Vorbereitung als Cheftrainer ist.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.