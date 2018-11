Villarreal vermiest Werders Generalprobe

Werder hat im letzten Testspiel vor dem Saisonstart eine Pleite kassiert. Am Tag der Fans unterlagen die Grün-Weißen gegen den FC Villarreal aus Spanien 2:3 (1:0).

„Das Testspiel gegen Villarreal ist in der Vorbereitung das wichtigste. Wir werden uns optimal vorbereiten. Mir ist wichtig, dass wir da frisch sind und eine gute Leistung bringen“, hatte Florian Kohfeldt unter der Woche gesagt und damit die Bedeutung der Partie noch einmal verdeutlicht.

Was Werders Coach dann am Sonnabendnachmittag zu sehen bekam, dürfte ihn zumindest in Halbzeit eins zufriedengestellt haben. Sein Team war von Beginn an hellwach und präsentierte sich besonders im Offensivpressing stark. Nach den Ballgewinnen waren die Aktionen in der Anfangsphase aber noch etwas zu zerfahren, um wirklich für Gefahr vor dem Tor der Spanier zu sorgen.

Auf der Gegenseite machte Villarreal in der 10. Minute erstmals auf sich aufmerksam. Karl Toko Ekambi setzte sich stark im Bremer Strafraum durch, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins an Pavlenka. Die erste richtige Chance der Bremer bekamen die Zuschauer in der 18. Minute zu sehen: Nach starker Vorarbeit von Kruse auf dem linken Flügel kam Maximilian Eggestein zentral an der Strafraumgrenze zum Abschluss – diesmal konnte sich FC-Keeper Sergio Asenjo auszeichnen.

Wenig später musste der 29-Jährige den Ball trotzdem aus dem eigenen Netz holen. Florian Kainz hatte einen Pass im Aufbauspiel der Spanier abgefangen und geistesgegenwärtig Kruse mit einem Pass in die Schnittstelle bedient, der sich die Chance nicht nehmen ließ und freistehend vor Asenjo sehenswert zur Führung vollendete (25.).

Werder hatte in der Folge durch Abschlüsse von Kainz (26.) und erneut Kruse (41.) durchaus Gelegenheiten, auf 2:0 zu stellen, konnte sich aber auch bei seinem eigenen Keeper Pavlenka bedanken, dass es nicht den Ausgleich setzte. Bremens Nummer eins parierte erst gegen Samu Castillejo überragend (35.), um wenig später auch gegen Gerard Moreno einen Kopfball von der Linie zu kratzen (38.)

Ekambi-Doppelpack dreht das Spiel

Zur zweiten Halbzeit nahm Kohfeldt zwei Veränderungen vor: Für Milot Rashica rückte Martin Harnik auf den rechten Flügel und Milos Veljkovic machte in der Innenverteidigung Platz für Sebastian Langkamp. Letzterer war auch gleich gefordert – und etwas überfordert. Fornals steckte im Strafraum auf Ekambi durch, der Langkamp entwischte und aus kurzer Distanz locker zum 1:1 traf (49.). Nur fünf Minuten später fehlten lediglich Zentimeter zum Doppelpack des Kameruners. Ekambi setzte einen Schlenzer aus rund 20 Metern an den rechten Pfosten.

Von Werder war in dieser Phase kaum etwas zu sehen, was sicher auch an den zahlreichen Wechseln lag. Kohfeldt brachte in der 61. Minute mit Marco Friedl und Yuya Osako die nächsten frischen Kräfte - für Ludwig Augustinsson und Kainz war die Partie beendet. Villarreal nutze den Bruch im Spiel der Gastgeber perfekt aus. Nach einem unnötigen Ballverlust von Harnik schalteten die Spanier blitzschnell um. Moreno bediente Ekambi am Fünfmeterraum, der 25-Jährige musste den Ball letztlich nur noch zum 2:1 über die Linie drücken (65.).

Auf Seiten der Bremer ging anschließend das Wechselspiel munter weiter. Eine Viertelstunde vor Schluss durften auch noch Claudio Pizarro, Johannes Eggestein und Ole Käuper Spielpraxis sammeln. Für sie weichen mussten Max Kruse, Maximilian Eggestein und Philipp Bargfrede. Werder kämpfte – und fand tatsächlich noch einmal zurück ins Spiel. Kurz vor Schluss traf Osako nach Vorlage von Pizarro zum 2:2 (88.) und damit zum vermeintlich versöhnlichen Ende der Generalprobe. Doch Villareal schlug Sekunden vor Schluss zurück und sicherte sich durch das Tor von Manu Morlanes doch noch den 3:2-Sieg (90+1.).