Vierjahresvertrag, Haus und Kind

Niclas Füllkrug ist froh, zurück bei Werder zu sein. Mit Blick auf die neue Saison gibt sich der Stürmer angriffslustig und will zurück auf sein Toplevel - das gelingt allerdings nur, wenn er fit bleibt.

Es war einer der ersten Tage nach seinem Dienstbeginn bei Werder und Niclas Füllkrug muss sich gefühlt haben, als wäre er in eine Zeitmaschine gestiegen. Der Stürmer absolvierte bereits in der vergangenen Woche individuelle Einheiten, während die anderen Werder-Profis noch im Urlaub weilten. Dabei ging er mit dem Fitnesstrainer einmal zufällig durch die Geschäftsstelle des Leistungszentrums – und traf den Technischen Direktor Thomas Schaaf, den Sportlichen Leiter Thomas Wolter sowie mehrere Trainer, die ihn früher schon als Jugendspieler in Bremen betreuten. „Das war wirklich krass“, erzählte Füllkrug am Sonntag bei seiner offiziellen Vorstellung. „Ich habe mich sehr gefreut, sie alle wiederzusehen. Werder ist wirklich ein sehr familiärer Verein.“

Von 2006 bis 2013 spielte er schon einmal für die Bremer: erst in der Jugend, dann in der U 23, dann bei den Profis, wo Füllkrug unter Trainer Schaaf im Januar 2012 sein Bundesliga-Debüt gab. Ein Neuer im eigentlichen Sinne ist der 26-Jährige daher nicht. „Ich kenne vieles noch, kenne auch mehrere Spieler. Das ist ein kleiner Vorteil für mich“, sagte Füllkrug, dem der Ex-Bremer Marko Arnautovic wegen der charakteristischen Zahnlücke einst den Spitznamen „Lücke“ verpasste.

Auch wenn man Füllkrug bei Werder also gut kennt, ist die Rückholaktion des Angreifers doch mit einem Fragezeichen verbunden. Wie sehr und wie schnell kann Füllkrug Werder weiterhelfen? Sein großes Potenzial hat er bewiesen, als er für seinen vorherigen Klub Hannover 96 in der Saison 2017/18 stolze 14 Bundesliga-Treffer erzielte. In der vergangenen Spielzeit waren es jedoch nur noch zwei Tore in 14 Einsätzen. Füllkrug hatte im Dezember 2018 den dritten Knorpelschaden seiner Karriere erlitten und stand daher in der Rückrunde insgesamt nur vier Minuten lang auf dem Platz.

An diese Verletzung denke er jedoch fast gar nicht mehr, versicherte Füllkrug. „Und ich will auch gar nicht so viel darüber quatschen.“ Dennoch drehten sich die Fragen der Journalisten am Sonntag natürlich auch um seine Fitness. „Ich bin voll belastbar“, versicherte Füllkrug. „Der Plan ist, dass ich gleich voll mittrainiere und im Zillertal-Trainingslager alles mitmache.“ Er habe sich auch für Werder entschieden, „weil die medizinische Abteilung und die Fitnesstrainer hier hervorragend sind“, betonte Füllkrug und fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass sie mich auf mein Toplevel bringen können.“ Der Angreifer bezeichnete sich als fleißigen Spieler, der am liebsten bei jeder Einheit dabei sein will. Er weiß aber auch, dass nach einem Knorpelschaden Vorsicht geboten ist. „Man muss eher darauf achten, dass man gewisse Dinge nicht macht.“ Es gehe darum, sich im richtigen Moment Ruhe zu gönnen oder mal eine alternative Einheit auf dem Fahrrad einzustreuen, erklärte Füllkrug. „Wir müssen für mich einen neuen Weg finden.“

Bei Werder wissen sie, dass die Verpflichtung des Angreifers für eine Ablösesumme von 6,3 Millionen Euro plus eventueller Nachzahlungen mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Florian Kohfeldt aber wollte Füllkrug unbedingt haben. Wie schon bei anderen Zugängen überzeugte der Werder-Trainer den Spieler in einem persönlichen Gespräch vom Wechsel. „Es war beeindruckend, wie detailliert er mir erklärten konnte, was er mit mir vorhat und in welchen Bereichen er Werder noch verbessern will“, berichtete Füllkrug von dieser Unterredung.

Wiedersehen mit Kohfeldt

Bei dem früheren Junioren-Nationalspieler hatte Kohfeldt von Vornherein einen guten Stand, denn beide kennen sich schon. Als Füllkrug in der U 14 und U 15 von Werder spielte, war Kohfeldt der Co-Trainer. „Es ist schon lustig, wie die Wege verlaufen sind“, sagte Füllkrug und grinste. „Vom Charakter her ist Flo noch genauso wie früher, nur als Trainer hat er sich brutal weiterentwickelt. Er ist megaehrgeizig und hat viel vor.“ Die Leistungen der Bremer in der vergangenen Saison haben Füllkrug begeistert. Am Ende reichte es ganz knapp nicht für die Europa League. „Man will immer einen Schritt nach vorne machen“, sagte Füllkrug nun zum neuen Saisonziel, schränkte aber ein: „Erst einmal muss man abwarten, wie die Vorbereitung läuft.“

Abgesehen von Perspektivspieler Benjamin Goller ist Füllkrug bislang der einzige Neue bei Werder. „Aber wir haben auch jetzt schon eine sehr gute Mannschaft“, betonte er. Der Verlust von Kapitän Max Kruse könne als Kollektiv aufgefangen werden. Füllkrug selbst will dabei mithelfen, ist aber kein neuer Kruse: „Ich bin ein anderer Spielertyp als Max, ein klassischer Zentrumsstürmer“. Ein Spielertyp also, der Werder noch fehlte. Bisher füllte nur Claudio Pizarro diese Rolle aus, doch der Oldie kann nicht mehr dauerhaft über 90 Minuten eingesetzt werden. Daher ist jetzt Füllkrug da. „Werder hat in der Box ein bisschen was gefehlt. Man hat gesehen, dass immer dann, wenn Pizza gespielt hat, gleich eine andere Torgefahr da war“, sagt er.

Füllkrug will allerdings nicht nur im Strafraum auf die Bälle warten. „Ich will am Spiel teilnehmen“, betonte er. „In diesem Bereich kann ich noch besser werden, gerade im Spiel zwischen den Linien.“ Mit Kohfeldt hat der Ex-Hannoveraner nun einen Trainer, der dafür bekannt ist, Spieler besser zu machen. Was aus Füllkrug herauszuholen ist, sofern er fit bleibt, wird eine der spannendsten Fragen der neuen Saison. Der Stürmer jedenfalls blickt optimistisch nach vorne und sieht seine Zukunft mittelfristig in Bremen. Niclas Füllkrug und seine Ehefrau Lisa haben sich bereits ein Haus mit Garten in der Hansestadt gekauft. Voraussichtlich im August kommt das erste Kind. „Ich habe bei Werder für vier Jahre unterschrieben“, verriet Füllkrug. „Wir wollen uns hier wohlfühlen.“ An den ersten Tagen hat das mit dem Wohlfühlen schon einmal gut geklappt – dank der Werder-Familie und vieler bekannter Gesichter.