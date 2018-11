Vier Kandidaten für die Junuzovic-Nachfolge

Zlatko Junuzovics Abschied steht fest, also braucht Werder schon wieder einen neuen Kapitän. Vor einem Jahr trat der Österreicher die Nachfolge von Clemens Fritz an. Wer folgt nun auf Junuzovic?

Bei der Frage hielt sich Zlatko Junuzovic lieber zurück. Wer denn sein Nachfolger als Werder-Kapitän werden könnte, wurde er gefragt. Eine Empfehlung für seine Nachfolge wollte der Mittelfeldspieler, der die Bremer am Saisonende verlässt, allerdings nicht aussprechen. "Wir haben genug Spieler, die viel Erfahrung haben und Verantwortung übernehmen können", sagte der scheidende Mannschaftsführer.

Damit hat Junuzovic zweifellos Recht. Kandidaten gibt es mehrere im Kader. Geht es nach der aktuellen Hierarchie, dann müsste Max Kruse in der kommenden Saison die Kapitänsbinde übernehmen. Der Topscorer ist Junuzovics erster Vertreter, wenn dieser nicht spielt. Unter Alexander Nouri wechselten sich Kruse, Niklas Moisander und Thomas Delaney noch als Vize-Kapitän ab. Trainer Florian Kohfeldt hat Kruse nach seiner Amtsübernahme zum alleinigen Vize-Kapitän ernannt. „In Absprache mit dem Mannschaftsrat“, erklärte Kohfeldt. Als absoluter Leistungsträger ist der Ex-Nationalspieler unter den Mitspielern sehr angesehen.

Das gilt auch für Moisander, der zweifellos ebenfalls ein Kandidat für die Junuzovic-Nachfolge ist. Der Abwehrchef war schon Kapitän bei Ajax, Alkmaar und in der finnischen Nationalelf. Er ist nicht so extrovertiert wie Kruse, sondern tritt eher wie ein Staatsmann auf: ruhig, höflich und bestimmt. Was Moisander außerdem von Kruse unterscheidet: Er redet regelmäßig mit den Medienvertretern, stellt sich auch in schwierigen Phasen. Kruse dagegen hat bei seinen vorherigen Vereinen schlechte Erfahrungen gemacht, weshalb er nach Spielen nur TV-Interviews gibt und ansonsten sehr selten mit Journalisten spricht.

Soll jemand neuer Kapitän werden, der die volle Identifikation mit dem Verein verkörpert, müsste die Wahl derweil auf Philipp Bargfrede fallen. Der Mittelfeld-Abräumer ist der dienstälteste Werder-Profi, hat seinen Vertrag gerade erst verlängert und wird seine Karriere aller Voraussicht nach an der Weser beenden. Dazu ist Bargfrede ein unumstrittener Leistungsträger im Mittelfeld. Diese Aussage trifft auf Thomas Delaney ebenfalls zu. Der Däne trug bereits beim FC Kopenhagen die Kapitänsbinde und hat viele Eigenschaften, die einen Anführer ausmachen. Außerdem tritt Delaney in Interviews redegewandt und humorvoll auf. Einziger Haken: Der Mittelfeldspieler liebäugelt mit einem Vereinswechsel im Sommer. Aber vielleicht wäre ja die Kapitänsbinde ein Argument, um ihn länger an der Weser zu halten?

Dass es in der Mannschaft genug Kandidaten für die Junuzovic-Nachfolge gibt, sieht auch Frank Baumann so. Eine schnelle Entscheidung erwartet Werders Sportchef aber nicht. "Aktuell ist das kein Thema", erklärt Baumann gegenüber MEIN WERDER. "Wir konzentrieren uns voll auf die letzten Saisonspiele." Letztlich muss Florian Kohfeldt die Kapitänsfrage beantworten. Der Coach dürfte im Vorfeld der neuen Saison einen Mannschaftsführer benennen, zumindest hat sein Vorgänger Alexander Nouri es so gehandhabt. „Sie werden das im Sommer schon irgendwie regeln“, blickt Junuzovic voraus, der dann schon bei einem anderen Klub spielen wird. "Entweder der Trainer entscheidet, oder er überlässt es der Mannschaft.“