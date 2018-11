Viele Fragezeichen bei Werders U19

Marco Grote und die U17, mit der er 2017 deutscher Vizemeister wurde, werden nun in der A-Junioren-Bundesliga antreten. Der Trainer setzt dabei auf einen Großteil jahrgangsjüngerer Spieler.

Jetzt sind sie wieder vereint: Die U17 des SV Werder, 2017 deutscher Vizemeister, also erfolgreichstes Nachwuchsteam der letzten Jahre, und ihr Trainer Marco Grote treten nun zusammen in der A-Junioren-Bundesliga an. Sie bilden also eine Fußballmannschaft, von der eine Menge zu erwarten ist. Oder etwa nicht, Marco Grote? „Die Mannschaften sind de facto nicht zu vergleichen“, sagt der Trainer, bereits seit dem vergangenen Februar auf der Bank der U19.

So einfach ist die Rechnung offenbar doch nicht. Es hat sich ja auch eine ganze Menge geändert in den vergangen Monaten. Allein drei Talente treten mittlerweile für andere Vereine an, und Patrick Osterhage (Borussia Dortmund), Louis Poznanski (Bayern München) sowie Leon Sitz (Union Berlin) zählten einst zu den Leistungsträgern. Daneben griff man auch intern auf die begehrten Spieler zu: In Luca Plogmann, Manuel Mbom und Julian Rieckmann sind drei Vizemeister von 2017 für die U23 vorgesehen, mindestens. Zudem absolvierten auch Ilia Gruev und David Philipp teilweise die Vorbereitung des Profikaders – für die U19 lassen sie sich auch nicht fest einplanen.

Für Marco Grote ergeben sich also Fragezeichen. Den zu erwartenden Verlust einiger älterer Spieler muss er mit weniger erfahrenen Kickern kompensieren. „Von unseren 23 Spielern kommen 15 aus dem jüngeren Jahrgang“, so der Trainer. Insgesamt 13 Talente stammen aus der eigenen U17. Zudem wurden in Franz Jobst (Rot-Weiß Erfurt) sowie den Torhütern Felix Buer (Rot-Weiß Oberhausen) und Philipp Jorganovic (Austria Wien) drei externe Zugänge verpflichtet. Um die gerade erst aus der U17 aufgestiegenen Kicker möglichst schnell an die neue Liga zu gewöhnen, will Marco Grote nun „noch mehr Arbeit“ leisten. Der Schritt aus der B-Jugend in den Bereich der A-Jugendlichen ist dabei vor allem mit der körperlichen Anpassung verbunden.

Da kommt die Teilnahme am Sparkassen-Cup in Schwäbisch Hall gerade recht. Dort treffen die Bremer an diesem Wochenende auf Teams wie Schalke 04, die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. „Im letzten Jahr mussten wir dort viel Lehrgeld bezahlen, jetzt hoffe ich auf mehr Augenhöhe“, so Grote. Ein bisschen Selbstvertrauen sollten sich seine Kicker auch holen beim hochkarätig besetzten Turnier. Der Saisonstart ist in Sicht: Am 11. August (13.30 Uhr) tritt die U19 zum ersten Punktspiel bei Hannover 96 an.