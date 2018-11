Viel mehr als Daddeln

Werder will mit seinem E-Sport-Team vor allem junge Leute erreichen. Marco Bode versteht den Einstieg in den E-Sport als Investition in die Zukunft.

Marco Bode kann sich noch gut an die umkämpften Duelle im Wohnzimmer erinnern. Zu Beginn seiner Fußballkarriere, Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre, hat Werders Ehrenspielführer oft mit seinen Kollegen vor dem Commodore 64 gehockt, und dann haben sie gemeinsam „Summer Games“ gedaddelt. Das habe ihm immer großen Spaß gemacht, sagt Bode. Aber dass er mal einen Neuzugang präsentieren würde, der für Werder hauptberuflich an der Playstation „zockt“, das hat er wohl lange Zeit selbst nicht für möglich gehalten.

Am vergangenen Donnerstag aber hat Bode genau das getan. Werders Aufsichtsratsvorsitzender hat im VIP-Bereich des Bremer Weserstadions gesessen, gemeinsam mit Werders Projektleiter Dominik Kupilas das neue E-Sport-Team der Grün-Weißen vorgestellt und bei dieser Gelegenheit gleich noch von seinen ersten Erfahrungen mit Videospielen berichtet. „Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein Fachmann bin“, sagt Bode, „aber ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema, und ich glaube, dass der E-Sport sehr gut zu unserer Vereinsphilosophie passt.“

Und so wird der Fußball-Bundesligist in Zukunft auch virtuell auf Torejagd gehen, in der Fußballsimulation „Fifa“. Werder hat zwei professionelle E-Sportler verpflichtet, die bei Turnieren an den Start gehen werden. Der eine, Mohammed Harkous, ist dreifacher deutscher Meister und wird bereits bei der Weltmeisterschaft in London (2. bis 4. August) im Werder-Trikot vor dem Bildschirm sitzen. Der andere, bei dem es sich nach Mein-Werder-Informationen um Michael Bittner handelt, soll erst in ein paar Wochen offiziell vorgestellt werden. Beide gehören zu den besten „Fifa“-Spielern der Welt und sollen in Bremen verhältnismäßig hoch dotierte Verträge unterschrieben haben. Bode will zwar keine Summen nennen, spricht aber von einem Werder-untypischen Weg.

Keine Ballerspiele

Dass es dennoch der richtige Weg ist, davon sind sie in Bremen überzeugt. „Wir sehen die Chance, über den E-Sport mit einer jüngeren Zielgruppe intensiv ins Gespräch zu kommen“, sagt Bode. Es ist eine Zielgruppe, die sich mehr und mehr mit dem virtuellen Wettkampf an der Konsole beschäftigt und das Interesse am realen Sport verliert. Bereits heute gibt ein Viertel aller 14- bis 49-Jährigen in Deutschland an, an E-Sport interessiert zu sein. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte geht davon aus, dass sich der Jahresumsatz der deutschen E-Sport-Szene bis 2020 auf rund 130 Millionen Euro erhöhen wird. E-Sport wäre dann auf Augenhöhe mit der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und der Basketball-Bundesliga (BBL). Vor allem in den Bereichen Sponsoring und TV-Vermarktung werden in den kommenden Jahren deutliche Zuwächse erwartet.

„Stand jetzt ist der Einstieg in den E-Sport eine Investition in die Zukunft“, sagt Bode deshalb, „aber es steckt eine Menge Potenzial darin, und es besteht die Chance, unser E-Sport-Projekt sehr schnell wirtschaftlich zu gestalten. Dann werden wir in nicht so ferner Zukunft bereits Erlöse generieren.“ Das sei aber nicht das oberste Ziel, betont Bode. Zumal das große Geld im E-Sport auch nicht mit „Fifa“ verdient wird, sondern mit Strategie- und Ballerspielen. „Das wissen wir“, sagt Bode, der sich vor ein paar Monaten erstmals mit dem Aufsichtsrat über das Thema E-Sport unterhalten hat. Letztlich habe man sich aber bewusst gegen Ballerspiele wie „Counterstrike“ entschieden. „Es wäre aus meiner Sicht sehr schwer gewesen, Ego-Shooter mit unseren Werder-Werten unter einen Hut zu bringen“, sagt Bode, „deshalb fokussieren wir uns beim E-Sport auf eine Fußballsimulation, die zu uns passt, und lassen die anderen Genres erst einmal links liegen.“