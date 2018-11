Viel Erfahrung, ausgeglichene Bilanz

Mit Guido Winkmann wird ein erfahrener Schiedsrichter Werders Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Mainz 05 leiten. Geht es nach seiner Bilanz, müsste am Sonntag ein Unentschieden herausspringen.

Schiedsrichter Guido Winkmann hat viel Erfahrung vorzuweisen. Der 44-jährige Polizeibeamte aus dem nordrhein-westfälischen Kerken feierte vor mehr als zehn Jahren sein Erstliga-Debüt und leitete seitdem mehr als 120 Bundesligaspiele. Am Sonntag (18 Uhr), wenn die Bremer beim 1. FSV Mainz 05 gastieren, pfeift Winkmann zum 22. Mal eine Partie mit Werder-Beteiligung. Dis bisherige Bilanz aus grün-weißer Sicht könnte nicht ausgeglichener sein: neun Siege, drei Remis, neun Niederlagen. Positiv liest sich für die Bremer die Statistik der vergangenen drei Pflichtspiele unter seiner Leitung, die Werder allesamt gewann. Negativer Höhepunkt unter Winkmann: das 0:5 bei Bayern München im März 2016.

In der Opel-Arena wird Winkmann am Sonntagabend von den Linienrichtern Christian Bandurski (Oberhausen) und Arno Blos (Deizisau) unterstützt. Martin Thomsen (Kleve) sorgt als vierter Offizieller an der Seitenlinie für Ordnung.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: