Verwandlungen dauern länger

Den Zahlen nach hat Werder einen guten Saisonstart hingelegt, aber wie eine Mannschaft, die nach Europa gehört, hat Werder dabei zu selten gespielt, meint Chefreporter Marc Hagedorn.

Werder will in den Europapokal. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber es ist gut, dass Werder nach Jahren der latenten Abstiegsgefahr und Stagnation auf mäßigem Niveau endlich wieder Ambitionen entwickelt hat. Das 1:1 gegen Aufsteiger Nürnberg zeigt aber sehr gut, dass die Verwandlung von einem Mittelklasse-Team in eine Top-Mannschaft nicht von heute auf morgen geht, sondern länger dauern wird.

Werder hat für seine Verhältnisse und gemessen an den nackten Zahlen einen ordentlichen Start in diese Spielzeit hingelegt: souverän weiter im Pokal und in der Liga noch ungeschlagen und Siebter. In Leverkusen und auf Schalke würden sie sich fünf Punkte nach drei Spielen wünschen.

Zu wenig Punkte bei Heimspielen

Aber die Bremer Zahlen verraten nicht, wie viel Mühe dahinter steckte beziehungsweise wie viele Mühen noch auf Werder, die Mannschaft und die Fans warten. Werder schaffte es in drei Bundesligaspielen nicht, zwei überzeugende Halbzeiten hintereinander abzuliefern.

Gegen Frankfurt ließ Werder trotz Führung und Überzahl nach, gegen Nürnberg folgte auf eine aktive erste, eine viel zu passive zweite Hälfte. Gut ist, dass Werder solche Spiele nicht verliert. Aber wenn man nach Europa will, dann sind zwei Unentschieden zu Hause gegen Hannover und Nürnberg zu wenig. Aber irgendwie ist das ja auch ein gutes Zeichen: Wenn man dreimal nicht verloren hat und trotzdem unzufrieden ist, schafft das beste Voraussetzungen dafür, es in Zukunft mit aller Macht besser machen zu wollen. Und es sind ja noch 31 Spiele.