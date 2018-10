Vertrauen bringt Punkte

Wer konsequent auf dieselben Spieler setzt, ist erfolgreicher. Das hat ein Schweizer Statistikportal herausgefunden. Werder untermauert die These wie kein anderes Team in der Bundesliga.

Florian Kohfeldt rotiert so wenig, dass sich nach acht Spieltagen alle Veränderungen bequem aufzählen lassen. Dreimal funkten Verletzungen oder Erkrankungen dazwischen, einmal kehrte Yuya Osako nach einer Magen-Darm-Erkrankung in die Startelf zurück, einmal war Milos Veljkovic gesperrt, einmal durfte er nach abgesessener Sperre gleich wieder beginnen. Kohfeldts bewusste Rotationsmaßnahmen lassen sich sogar an einer Hand abzählen: Philipp Bargfrede saß in der Englischen Woche gegen Hertha BSC einmal auf der Bank, ansonsten waren immer Martin Harnik, Florian Kainz oder gleich beide im Wechselspiel involviert. Werder setzt auf zehn glasklare Stammspieler.

Das Statistikportal „CIES Football Observatory“ aus der Schweiz hat Anfang Oktober die Rotationsquoten in Europa verglichen. Dabei kam heraus: Die elf Werder-Spieler mit den meisten Einsatzminuten vereinten 89,5 Prozent aller möglichen Minuten auf sich. In den fünf Top-Ligen – Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga und Ligue 1 – erreichten nur vier Vereine höhere Werte: der FC Watford, die Wolverhampton Wanderers, der FC Liverpool und Udinese Calcio.

Zwei Spieltage später ist Werders Wert nur leicht gesunken, auf 88,1 Prozent, was an Sebastian Langkamps Einsatz für Veljkovic gegen den VfL Wolfsburg und Bargfredes Ausfall gegen Schalke 04 lag. Europaweit wäre das aber immer noch der Bestwert seit 2005, in diesem Zeitraum hat das CIES die Top-Ligen ausgewertet. Anti-Rotationsmeister ist die SSC Neapel in der Saison 2015/16, die mit einer kaum veränderten Stammelf Zweiter in Italien wurde. Auf Platz drei der Tabelle findet man Leicester City, englischer Sensationsmeister vor zwei Jahren. „Die Existenz einer negativen Korrelation zwischen der Zahl eingesetzter Spieler und Punkten pro Spiel bestätigt die Wichtigkeit, auf eine Kerngruppe zu setzen, um die Leistung zu optimieren“, benennt das CIES die Erkenntnisse sehr wissenschaftlich. Knapp ausgedrückt: Wer konsequent auf dieselben Spieler setzt (und setzen kann), holt mehr Punkte.

Alle Spieler fühlen sich gebraucht

Bislang haben bei Werder 20 verschiedene Spieler im Kader gestanden, 20 sind zum Einsatz gekommen, lediglich 15 durften mindestens einmal beginnen und neun haben immer in der Startelf gestanden, wenn sie weder gesperrt noch verletzt waren. Trotzdem hebt einer, der unter Kohfeldts personeller Kontinuität leidet, den Umgang mit diesem Thema vor. Alle fühlten sich wichtig und gebraucht, sagte Langkamp, ein größeres Lob könne man einem Trainer kaum machen.

Wer in einer Saison höchstens 24 Spieler einsetzt, holt laut CIES im Schnitt 1,6 Punkte. Und Mannschaften, die ihren elf Stammspielern mindestens 82 Prozent aller möglichen Einsatzminuten geben, kommen sogar auf 1,7. Zu der Ausbeute, die nötig ist für Europa, hat sich Langkamp schon seine Gedanken gemacht: „1,6 bis 1,7 Punkte braucht man pro Spiel, das hat in den vergangenen Jahren gereicht, um sich sicher für die Europa League qualifizieren“, rechnete der Innenverteidiger vor. Momentan liegt Werder mit 2,1 Punkten im Schnitt deutlich darüber.

Auf dem Weg nach Europa ist möglichst wenig Rotation, soweit die Gesundheit der Spieler es zulässt, also ein wichtiger Schlüssel. Vielleicht hilft die Aussicht auf internationale Bonusspiele den Reservisten, mit ihrer Situation umzugehen. Spätestens, wenn der Sprung in den Europapokal gelingt, dürfte auch in Bremen wieder mehr rotiert werden.