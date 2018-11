„Vertrag mit Altersversorgung“

Als sich das Jahr 1988 dem Ende neigte, gab es bei Werder eine Trainerdiskussion, allerdings hatte diese nichts mit einem möglichen Rauswurf zu tun. Otto Rehhagel war der große Held. Nach dem Aufstieg im Jahr 1981 hatte er Werder zu drei Vizemeisterschaften und zur Deutschen Meisterschaft 1988 geführt. Die Bremer waren in jedem Jahr im Europapokal dabei. Für die Verantwortlichen war also klar: Rehhagel ist der richtige Mann. Deshalb versuchten sie frühzeitig alles, um den Trainer langfristig an den Verein zu binden. Wie das gelingen sollte und warum auch die Altersversorgung für Rehhagel wichtig war, verriet Vizepräsident Klaus-Dieter Fischer in einem denkwürdigen Interview.

