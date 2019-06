Verteidigungsminister a.D.

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Philipp Bargfrede.

Philipp Bargfrede war auch in seiner zehnten Werder-Saison ein Garant für defensive Stabilität und Punkte. Mit einem fitten Bargfrede hätte Werder die Qualifikation fürs internationale Geschäft wohl geschafft, weil sein Körper aber mal wieder öfter streikte, wurde daraus nichts. Und auch seine Zukunft bei Werder bleibt deshalb ungewiss.

Die Zahlen:

Das Unerfreuliche vorweg: Philipp Bargfredes Körper streikte nach einer nahezu verletzungsfreien Vor-Saison wieder öfter. Deshalb sackte die Anzahl seiner Spiele von 27 auf 15 ab, die Spielminuten brachen ebenfalls fast um die Hälfte auf 1078 ein. Ein Bargfrede-Klassiker ist der Punkteschnitt mit und ohne ihn auf dem Feld. Von den 15 Partien mit Bargfrede verlor Werder nur drei und holte im Schnitt 1,73 Punkte, auf die Saison hochgerechnet hätte das (theoretisch) 59 Punkte bedeutet und damit ein Champions-League-Platz. In der Realität holte die Mannschaft in den 19 Spielen ohne Bargfrede aber „nur“ 1,42 Punkte im Schnitt.

Die Saison:

Ottmar Hitzfeld hat die etwas martialische Kategorie des „Aggressive Leader“ erfunden, Mark van Bommel war dieser Typ Spieler zu Hitzfelds Bayern-Zeiten. Werders Aggressive Leader ist definitiv Philipp Bargfrede, der aus seiner Paraderolle im 4-3-3 auf der Sechs in der letzten Saison aber einige Male weiter nach hinten wandern musste. Durch den Zukauf von Nuri Sahin ergaben sich Florian Kohfeldt, der an sich nicht gerne mit einer Doppel-Sechs im Mittelfeld spielen lässt, neue Gestaltungsmöglichkeiten gegen den Ball. Und eine Idee war, Bargfrede noch öfter als zuvor als eine Art Libero zentral in der Dreierkette der Abwehr spielen zu lassen.

Als Glied der letzten Linie sicherte Bargfrede die Tiefe und war mit dem Ball erster Aufbauspieler, im zentralen defensiven Mittelfeld die Relaisstation zwischen Defensive und Offensive. Sein Spiel war weiter das typische Bargfrede-Spiel: Sehr gut in engen Räumen und als Ballklauer im direkten Duell, auch mal mit einem härteren Einsteigen und dieser dauerhaften Gier, den nächsten Zweikampf unter allen Umständen gewinnen zu wollen. Unter dem größeren Fokus auf die defensive Stabilität und die Rückversetzung um eine Linie litten seine oft verkannten offensiven Impulse allerdings ein wenig.

Trotzdem war Bargfrede auch in seiner zehnten Saison als Profi noch so wichtig, dass er immer gespielt hat, wenn er fit war und das fast immer als Teil der Startelf. Nur: Er war fast die Hälfte der Saison nicht fit. Ein Muskelfaserriss, Probleme mit der Achillessehne und mit dem Oberschenkel und am Ende mal wieder eine Operation am Knie ließen diese Spielzeit zu einer aus seiner Sicht eher durchwachsenen werden.

Der Ausblick:

Ein gesunder, spielfitter Philipp Bargfrede bleibt für Werder auch in naher Zukunft noch Gold wert. Die zentrale Frage wird sein, wie sich der Spieler von der Operation und deren Nachwehen erholen kann, vermutlich wird Bargfrede die Vorbereitung nicht mit der Mannschaft absolvieren können. Und weil es mit Sahin und Bargfrede auch am nötigen Tempo in der Zentrale mangelte, dürfte sich Werder für seine Position in der Sommerpause zumindest nach einer Alternative umschauen.