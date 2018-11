"Verstelle mich nicht, um anzukommen"

Im Interview mit Mein Werder spricht Kevin Möhwald über Verletzungen, ein verkauftes Lachen und kuriose Spitznamen.

Herr Möhwald, haben Sie schon mal von Timm Thaler gehört?

Kevin Möhwald: Ist das nicht eine Filmfigur?

Genau. In der literarischen Vorlage verkauft der Junge sein Lachen an den Teufel. Käme das für Sie infrage?

(lacht) Nein, das würde ich nicht machen. Für kein Geld der Welt. Warum fragen Sie?

Zu dem Deal gehörte auch, dass Thaler fortan jede Wette gewinnt. Sie könnten also mit Florian Kohfeldt wetten, dass Sie beim nächsten Spiel auf jeden Fall spielen – und Sie würden gewinnen…

Das wäre natürlich überragend. Ich werde ihm das mal vorschlagen (lacht).

Ihr Lachen ist eines Ihrer Markenzeichen, selbst in der jetzigen schwierigen sportlichen Situation strahlen Sie meistens, wenn man Sie sieht. Woher nehmen Sie diese Gelassenheit?

Ich habe immer betont, dass es für mich nichts bringt, den Kopf in den Sand zu stecken. Verletzungen gehören einfach dazu. Ich bin in meiner bisherigen Laufbahn von Verletzungen zum Glück größtenteils verschont geblieben. Dass dann mal solch ein Rückschlag kommt, ist normal, wenn man Profisport betreibt. Das Wichtigste ist, wie man damit umgeht und daraus hervorkommt. Auch die drei Wochen in der Sommerpause, die ich verletzt war, waren keine schöne Zeit, aber ich habe damals viel an der Stabilität im Körper gearbeitet. Das sind so Dinge, die dich dann auch auf Dauer weiterbringen können.

Horchen Sie momentan mehr in Ihren Körper hinein?

Ich bin schon ein wenig sensibler, gerade was die Trainingsvorbereitung angeht. Man dehnt sich mehr, kümmert sich um die Muskeln. Es sind Kleinigkeiten, auf die man etwas mehr achtet. Aber auf dem Platz denke ich dann nicht daran, ob ich hier oder da mal eine Verletzung hatte.

Kümmern Sie sich dann auch abseits des Alltags um Ihren Körper, beispielsweise durch Yoga oder Ähnliches?

Das habe ich in Nürnberg tatsächlich jede Woche gemacht. Hier in Bremen habe ich bislang noch nicht die passende Yoga-Stätte gefunden, da muss ich nochmal mit den Fitnesstrainern reden. Ich habe auch nicht dieses klassische Yoga gemacht, was man so kennt, sondern eine Mischung aus Stabilisations- und Beweglichkeitstraining. Das hat mir sehr gut getan in den drei Jahren, in denen ich das gemacht habe. Vor allem nach Spielen ist das eine ganz gute Geschichte, um den Körper wieder auf Spannung zu bringen und Problemstellen zu behandeln. Das würde ich gern wieder in Anspruch nehmen.

Jetzt ist die Verletzung die eine Sache, im Mittelfeld herrscht aber auch noch eine enorme Konkurrenz. Erst kam Davy Klaassen, dann auch noch Nuri Sahin. Fast ganz Bremen hat sich darüber gefreut – Sie wahrscheinlich nicht, oder?

Ich habe mich über die Spieler, die kamen, sehr gefreut, weil es einfach Spieler sind, die man kennt, die viel erreicht und eine unheimlich hohe Qualität haben. Natürlich weiß man auch um seine eigene Situation und dass es ein harter Kampf werden wird. Im Endeffekt haben wir aber ambitionierte Ziele als Mannschaft und ich bin ein Teil davon. Daher glaube ich auch, dass ich dem Team mit meinen Qualitäten noch helfen kann.

Und doch wird der Konkurrenzkampf dadurch ja größer...

Für mich war auch ein Hauptgrund für den Wechsel nach Bremen damals, dass ich noch mindestens einen Entwicklungsschritt gehen kann. Und der kommt durch eine Konkurrenzsituation. Deswegen bin ich froh, mit solchen Spielern zusammenspielen und von ihnen lernen zu dürfen. Das heißt aber nicht, dass ich mich verstecke und kleiner mache als ich bin. Mein Anspruch ist, auch in dieser Saison so viele Spiele wie möglich zu machen. Am Ende liegt es dann an mir und wie ich mich dem Trainer präsentiere.

Sie sprechen Florian Kohfeldt an. Wie erklärt er Ihnen Ihre Nichtberücksichtigung? Als Spieler gerät man ja vielleicht auch mal in die Situation, dass man den Coach plötzlich nicht mehr ganz so gut aufgrund seiner Entscheidung findet.

Nein, gar nicht. Trainer betonen ja immer, dass es eine der schwierigsten Entscheidungen für sie ist. Ich als Spieler stehe immer hinter der Entscheidung vom Trainer und nehme das als Anreiz, um mich in der nächsten Woche noch besser zu präsentieren. Florian Kohfeldt hat mir einen Tag vor dem Frankfurt-Spiel gesagt, dass ich nicht dabei bin. Ich brauche dann auch nicht diese detaillierten Erklärungen, weil ich es selbst einschätzen kann. Ich habe eben drei Wochen in der Vorbereitung gefehlt. Das ist dann schon eine Hausnummer, gerade bei einem Verein, der eine so hohe Qualität im Kader hat.

Wie geduldig sind Sie in so einer Situation?

Ich habe in Nürnberg in meinem ersten Jahr im ersten Spiel auch eher notgedrungen gespielt. Als Rechtsverteidiger. Das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, weil ich das noch nie gespielt hatte. Als dann der Rechtsverteidiger kam, habe ich erst einmal fünf Spiele zugeschaut. In dieser Zeit habe ich auch nicht aufgegeben und gesagt, dass ich keine Lust mehr habe und jetzt nach Erfurt zurückgehe. Stattdessen habe ich einfach weiter Gas gegeben und mich präsentiert. Ab dem sechsten oder siebten Spieltag stand ich dann in Nürnberg in der Startelf. Und ich habe meine Sache dann ganz gut gemacht in den letzten drei Jahren, glaube ich.

Das klingt nach einem unheimlich entspannten Blick auf das Geschäft. Ist Fußball dann eben doch nicht das Allerwichtigste im Leben?

Da muss man nicht drüber reden, Gesundheit und Familie stehen über allem. Trotzdem steht der Leistungsgedanke bei mir auch im Vordergrund. Es bringt mir aber einfach nichts, nur weil ich gegen Frankfurt jetzt nicht im Kader stand, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage: „Die nächsten beiden Wochen komme ich nicht. Ich bin nicht mehr erreichbar“ (lacht). Ich will mich dem Trainer aufdrängen, aber das geht nur, wenn ich arbeite und nicht dadurch, dass ich ein mieses Gesicht ziehe und schlecht gelaunt bin. Wenn ich Gas gebe, so bin wie ich bin, ist das der beste Weg dem Trainer meine Qualitäten zu zeigen.

Auch deshalb gelten Sie als Frohnatur. Wie schwierig ist es, sich und seine Eigenheiten in einem neuen Team einzubringen?

Ich denke schon, dass man am Anfang ein bisschen zurückhaltender ist. Aber ich verstelle mich nicht, um gut anzukommen. Das will der Trainer nicht, die Teamkollegen auch nicht. Ich glaube, dass ich sehr gut angekommen bin, aber die Mannschaft hat es mir auch sehr leicht gemacht und ich habe mit vielen Spielern auch richtig guten Kontakt. Deshalb kann ich auch der Spaßvogel sein, der ich in Nürnberg und Erfurt schon war und außerhalb des Fußballs bin. Fakt ist aber auch, dass ich das ganz gut trennen und auf dem Platz sehr konzentriert arbeiten kann.

Stört es Sie eigentlich, dass Sie in der öffentlichen Wahrnehmung mitunter auf Ihren Humor reduziert werden?

Nein, gar nicht. Wenn du am Ende auf dem Platz stehst und deine Leistung bringst, dann wissen die Leute dich auch fußballerisch zu schätzen.

Vielleicht braucht der Fußball auch einfach diese Stereotype.

Ich glaube, dass du auch immer gut gelaunt sein musst, um diesen Spaß am Fußball zu haben. Ich bin nun mal einfach der Typ, der gern lacht und Späße macht. Das gehört einfach zu mir dazu.

Was muss denn dann passieren, damit Sie mal schlechte Laune haben?

Ach, da gibt es einige Dinge. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verlieren. Ob im Training oder im Spiel. Da bin ich dann auch extrem sauer (lacht). Dann gibt es privat natürlich noch ein paar andere Sachen.

Apropos privat. Sie sind nach Ihrem Wechsel ganz allein nach Bremen gezogen. Hat das die Eingewöhnung eher erleichtert oder verkompliziert?

Der erste Schritt von zu Hause weg, von Erfurt nach Nürnberg damals, war deutlich schlimmer. Jetzt bin ich ja schon groß (lacht) und habe mich daran gewöhnt, alleine zu wohnen. Ich habe hier eine schöne Wohnung gefunden, relativ nah am Stadion. Die Gegend ist superschön und von der Stadt habe ich auch schon ein bisschen gesehen.

Aber so ein dicker Kumpel wie Ihr ehemaliger Mitspieler Tim Leibold fehlt dann doch.

(lacht) Ich glaube, dass wir beide da eine besondere Freundschaft haben, weil wir uns auch schon extrem lange kennen. Er hat den gleichen Humor wie ich, aber auch hier in der Mannschaft sind super Typen, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Die Freundschaft mit Tim bleibt aber natürlich bestehen.

Tim Leibold ist Linksverteidiger. Die wurden bei Werder in den vergangenen Jahren immer händeringend gesucht. Momentan ist Werder mit Ludwig Augustinsson und Marco Friedl gut ausgestattet, haben Sie trotzdem bei Frank Baumann schon mal ein gutes Wort für Tim eingelegt?

Ich glaube, dass Tim von vornherein hier in Bremen auf der Liste stand, weil er einfach ein sehr guter Spieler letztes Jahr in der 2. Liga und zudem ablösefrei war. Da beschäftigen sich dann viele Vereine damit. Ich bin jetzt aber niemand, der hoch zu Frank Baumann geht und sagt, dass er Tim holen soll. Ich denke auch, dass Tim für sich eine richtig gute Entscheidung gefällt hat, in Nürnberg zu verlängern, weil er sich dort auch extrem wohlfühlt.

Gibt’s denn schon eine Wette für das Spiel nächste Woche?

Bisher noch nicht. Wenn es passiert, dann auch eher spontan. Aber ein paar Frotzeleien werden wir bestimmt austauschen (grinst).

Dann müssen Sie uns aber noch erklären, wie Ihre Spitznamen Dieter und Günter zustande gekommen sind.

Die habe ich ja noch nie gehört, muss ich sagen (lacht).

Die sind bei Instagram nachzulesen, als Sie Tim Leibold im vergangenen Jahr zum Geburtstag gratuliert haben.

Ach stimmt, diese Geschichte. Wir hatten einen Zeugwart in Nürnberg, der Günter Vogt hieß. Als wir neu nach Nürnberg kamen, hat er sich nur mit „Chico“ vorgestellt. Drei Monate später war ein Teamevent und auf einer Liste stand unten der Name Günter Vogt. Wir haben uns die ganze Zeit überlegt, wer das wohl ist (prustet los). So kam es zustande, dass wir uns spaßeshalber Günter genannt haben, weil wir den Namen witzig fanden und Günter wirklich ein überragender Typ ist. Wir hatten uns schon gewundert, wo „Chico“ auf der Liste eigentlich ist (lacht). Bei Dieter weiß ich dann aber wirklich nicht, wie das zustande kam.

Die Fragen stellte Malte Bürger.

Kevin Möhwald (25)

ist Mittelfeldspieler bei Werder Bremen und im Sommer vom 1. FC Nürnberg an die Weser gewechselt. Nach einem Foul im Testspiel in Leer musste er wegen einer Bänderdehnung vom Platz und in der Folge auch beim Spiel am vergangenen Sonnabend gegen Meppen passen.