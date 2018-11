Verliert Werder sein Alleinstellungsmerkmal?

In der Bundesliga fallen so viele Tore wie lange nicht mehr. Werder setzt unter Florian Kohfeldt seit eh und je auf Ballbesitz, das machen andere nun auch. Der Trainer sieht darin aber keine Gefahr.

Der FC Augsburg hat in dieser Saison 3:4 gegen Dortmund verloren und 4:1 gegen Freiburg gewonnen. Freiburg wiederum hat 3:3 gegen Stuttgart gespielt. Eintracht Frankfurt besiegte Fortuna Düsseldorf mit 7:1, die Düsseldorfer ihrerseits gewannen wenig später 4:1 gegen Hertha. Bayer Leverkusen schaffte es innerhalb von drei Tagen, erst 6:2 in Bremen zu gewinnen und dann im Pokal mit 5:0 gegen Gladbach zu triumphieren . Und als Borussia Dortmund kürzlich das Top-Spiel gegen den FC Bayern mit 3:2 gewann, da sprach sogar Bayern-Präsident Uli Hoeneß von „Werbung für den Bundesliga-Fußball“, was ziemlich bemerkenswert ist, denn Hoeneß ist zuletzt nur noch durch Meckereien und schlechte Laune aufgefallen. Nach dem Dortmunder Sieg über Bayern erklärte die „Süddeutsche Zeitung“: „Der Krieg gegen den Ball ist vorbei“.

In der Bundesliga wird wieder offensiver Fußball gespielt, mit dem Ball. 3,15 Tore fallen in dieser Saison pro Spiel, 2,79 waren es im Vorjahr gewesen. In absoluten Zahlen sind das bis jetzt fast 40 Treffer mehr. Geht der Trend also hin zum Spielgestalten statt zum Abwarten und Kontern? „Um von einem Trend zu sprechen, ist es noch zu früh“, meint Werder-Trainer Florian Kohfeldt, „dafür müsste man mal schauen, wodurch die Tore fallen: durchs Positionsspiel? Durch Standards? Durchs Umschaltspiel?“

Tatsächlich fallen immer noch viele Treffer durch Kontern, Werder selbst musste das beim 2:6 gegen Leverkusen leidvoll erleben. Und auch der Anteil an Standardtoren bleibt hoch. Deshalb sagt Kohfeldt auch: „Ich wäre vorsichtig damit, es so zu deuten, dass es zu einer Wende hin zum Spielgestalten geht. Was man nach meiner Auffassung aber schon sagen kann, ist, dass viele Mannschaften den Anspruch haben, wieder spielerisch ins letzte Drittel zu kommen.“

Werders Vorsprung in Gefahr?

Werder hat damit Nachahmer gefunden, denn Kohfeldt hat in der vergangenen Saison ja etwas Ungewöhnliches gemacht. Er hatte bei seiner Amtsübernahme erklärt, Werder mit fußballerischen Mitteln aus dem Abstiegskampf herausführen zu wollen. Werder wollte nicht lauern und abwarten, wie es so viele Mannschaften getan haben und tun, sondern das Spiel gestalten, aktiv Lösungen finden.

Wenn jetzt mehr und mehr Mannschaften darauf umschwenken, verliert Werder dann seinen Vorsprung als Trendsetter? „Dass wir einen Vorsprung verlieren, würde ich nicht sagen“, sagt Kohfeldt, „es gibt immer noch genügend Nuancen, die unterschiedlich sind: Wie stark setzt man aufs Flügelspiel? Welche Räume will man im letzten Drittel besetzen? Agiert man über Verlagerungen oder über Vertikalspiel?“ Kohfeldt ist überzeugt davon, dass es unterschiedliche Offensivstile gibt, „und ich finde, dass wir unseren eigenen Stil haben. Grundsätzlich hat die Attraktivität der Bundesliga-Spiele zugenommen, sowohl taktisch, individuell und von der Intensität sehr. Es ist schön, dass es in diese Richtung geht.“