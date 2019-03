Verletzung zwingt Beijmo zu Pause

Es läuft weiterhin nicht rund für Felix Beijmo bei Werder. Der Rechtsverteidiger, der noch kein Pflichtspiel absolvierte, muss nun wegen einer Verletzung eine Trainingspause einlegen.

Es gehört zum festen Programm am Morgen nach einem Spiel, dass die Reservisten und Einwechselspieler eine Einheit absolvieren. Am Montag fiel dieses Training allerdings aus, und die Werder-Profis arbeiteten individuell. Der Grund: Es wären zu wenig Spieler für ein richtiges Training gewesen. Einige Profis wie Fin Bartels hatten in der U23 beim 1:1 gegen Flensburg mitgewirkt und sollten sich noch schonen. Dazu war einer verletzt, für den die Einheiten der Reservisten ansonsten zum Standardprogramm gehören: Felix Beijmo. „Er hat Beschwerden in den Kniekehlen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Der Rechtsverteidiger hatte deswegen auch schon in der Vorwoche pausiert. Es läuft also weiterhin nicht rund für den 21-Jährigen in Bremen. Erst einmal stand der Schwede überhaupt im Kader für ein Spiel. Am Freitag gegen Schalke wird der Platz eines Defensivspielers im Aufgebot frei, weil Sebastian Langkamp mit einer Schulterverletzung ausfällt. Ob Beijmo dafür nachrückt, ist aber nicht nur wegen seiner Verletzung fraglich.