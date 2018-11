Verletzte nach Pyro-Einsatz von Werder-Fans

Es hatte gequalmt im Bremer Block. Mal wieder. Und der Pyro-Einsatz ist nicht ohne Folgen geblieben. Nach Angaben der Mainzer Polizei sind sechs Personen dabei verletzt worden.

Es war nicht weniger als der Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, doch einmal mehr war einigen Bremer Anhängern genau das egal. Sie zündelten auch beim Gastspiel in Mainz, was dem Verein abermals eine Geldstrafe einbringen dürfte. Dieses Mal gab es jedoch auch Personenschäden. Nach Angaben der Mainzer Polizei erlitten vier Zuschauer Brandwunden, zwei weitere klagten über "erhebliche Augenreizungen", heißt es in einer Pressemitteilung. In diesen Fällen sei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitete worden.

