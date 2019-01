Verkraftet Werders Trainingsplatz den Regen?

Am Donnerstag treffen die Werder-Profis in Johannesburg ein, um ihr Winter-Trainingslager zu starten. Nach starkem Regen sieht der Trainingsplatz der Bremer aktuell jedoch nicht sonderlich gut aus.

Die Temperaturen sind angenehmer als in Deutschland, bis zu 25 Grad, doch das Wetter in Johannesburg ist dennoch alles andere als ideal: Es regnet in der südafrikanischen Stadt, seit einigen Tagen schon. Am Mittwochabend bricht die Werder-Mannschaft in ihr Winter-Trainingslager auf, am Donnerstagmittag trifft sie in Johannesburg ein. Ob die Bremer dann trotz des Regens die optimalen Trainingsbedingungen vorfinden, die sie im Vorfeld als wichtigen Grund für die Reise angegeben haben, ist offen. Der viele Regen hat Spuren auf dem Trainingsplatz in Johannesburg hinterlassen. Aktuelle Fotos zeigen diverse Pfützen auf dem Rasen.

Werder-Sportchef Frank Baumann ist bereits in Südafrika. Er machte dort Urlaub und erwartet nun das Team um Trainer Florian Kohfeldt. Für eine Stellungnahme zu den Platzbedingungen war Baumann am Dienstagabend nicht zu erreichen. Baumann hatte die Bedingungen in Johannesburg auch schon im vergangenen Jahr selbst unter die Lupe genommen, bevor Werder sich für den Südafrika-Trip entschied. Der Sportchef sprach damals von optimalen Trainingsbedingungen und guten Platzverhältnissen.

Auch der „Deichstube“ versicherte Baumann nun noch einmal: „Wir werden uns dort wohlfühlen.“ Über den Regen der vergangenen Tage sagte der Sportchef in dem besagten Artikel nichts. In Bezug auf den Platz in Johannesburg erklärte Baumann lediglich, dass es sich um eine andere Rasensorte handele als bisher gewohnt. Die Spieler müssten sich daher etwas umstellen, weil der Ball anders abspringe. Neu ist in Südafrika zudem die Gestaltung der Zimmer. Vier Werder-Profis beziehen jeweils ein Haus. Jeder Spieler hat darin ein eigenes Zimmer mit Bad, dazu gibt es einen Gemeinschaftsraum für alle vier Hausbewohner.