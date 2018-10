Vergleichsvorschlag im Klasnic-Prozess abgelehnt

Der Prozess um die Nierenerkrankung von Ivan Klasnic geht weiter. Auf einen Vergleichsvorschlag des Richters konnten sich die Parteien nicht einigen, berichtet „butenunbinnen“.

Im Rechtsstreit um die Nierenerkrankung des ehemaligen Werder-Profis Ivan Klasnic ist ein Vergleichsvorschlag abgelehnt worden. Richter Peter Lüttringhaus hatte Ende September einen Vergleich über drei Millionen Euro empfohlen. Am Donnerstag teilte er laut „butenunbinnen“ nun mit, dass sich beide Parteien nicht auf diesen Vorschlag einigen konnten. Das bedeutet, dass der Prozess, der vor mehr als zehn Jahren begann, nun weitergeht.

Als nächstes hört das Gericht einen neuen Gutachter an. Wie „butenunbinnen“ berichtet, ist dies Dr. Andreas Aust, ein Facharzt für Orthopädie aus Freiburg. Er muss sich erst einmal in die Thematik einarbeiten. Frühestens im Herbst 2019 wird also weiterverhandelt.

Klasnic wirft Werders ehemaligem Mannschaftsarzt Götz Dimanski und der Internistin Manju Guha vor, seine Nierenerkrankung nicht erkannt beziehungsweise falsch behandelt zu haben. Nachdem der frühere Werder-Stürmer im März 2017 vor dem Landgericht in wesentlichen Punkten Recht bekommen hatten, legten die Mediziner Berufung ein. Dimanski, Guha und beteiligte Reha-Zentren waren dazu verurteilt worden, Klasnic 100.000 Euro Schmerzensgeld zu bezahlen. Dazu sollte ein Schadensersatz kommen, der auch künftige Folgekosten von Klasnics Leiden berücksichtigt, sowie ein Verdienstausfall für das Jahr 2007.

