Verfluchtes Tor

Nach Jaroslav Drobny und Michael Zetterer ist Stefanos Kapino bereits der dritte Keeper, der Werder verletzt fehlt. Für Luca Plogmann bedeutet das die kurzzeitige Beförderung zur Nummer zwei.

Das Urteil über eine Vorbereitung hängt von vielen Faktoren ab, ein wesentlicher ist die Zahl der verletzten Spieler. Sei es das Fehlen zentraler Leistungsträger über einen längeren Zeitraum oder einfach eine große Anzahl Verletzter, die das Übungsprogramm einschränkt. Bisher gab es für Werder nicht viele Gründe zur Klage. „Wir sind ganz gut durchgekommen“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann. Nur für eine Position gilt das nicht, die des Torwarts. Und da verlängert sich gerade eine Serie, die einem fast ein bisschen unheimlich erscheint. Stefanos Kapino, vorige Woche erst von Nottingham Forest nach Bremen gewechselt, fällt verletzt aus. Damit ist er neben Jaroslav Drobny (Muskelfaserriss) und Michael Zetterer (Kahnbeinbruch) der dritte Torhüter, der malade ist. Und das zwölf Tage vor dem ersten Pflichtspiel beim Regionalligisten Wormatia Worms im DFB-Pokal.

„Im Moment haben wir ein bisschen Pech“, sagt Christian Vander, der Trainer der Torhüter, und klingt dabei lakonisch. „Das gefällt mir gar nicht.“ Im Trainingslager im bayerischen Grassau kann Vander jetzt nur noch mit zwei Torhütern arbeiten, optimal ist das nicht. Nach Informationen von Mein Werder hat sich Kapino einen Teilabriss einer Sehne im Adduktoren- und Leistenbereich zugezogen, und das offenbar nicht zum ersten Mal. Werder bestätigte dies am Montagabend indirekt und sprach in einer Mitteilung von einer „Muskel-Sehnen-Verletzung“. „Es ist total unglücklich im Training passiert, Stefanos ist weggerutscht“, sagt Vander zur Entstehung. Bei Werder rechnet man nun mit einer mehrwöchigen Ausfallzeit. Die Verletzung Kapinos zwingt die Verantwortlichen jetzt außerdem zu einem neuen Konstrukt auf der Torhüter-Position.

Im Pokal und vermutlich auch zum Ligastart gegen Hannover 96 wird Luca Plogmann als Nummer zwei im Kader stehen. Und das, obwohl Drobny Anfang kommender Woche laut Vander wieder ins Training einsteigen soll. „In unserer Planung ist Luca ganz klar vor Jaro. Wir haben einen Plan und eine gewisse Fantasie bei Luca“, sagt Vander. Für den Fall, dass der Grieche nicht rechtzeitig zurückkehrt, sagt Vander: „Wir haben gar keine Sorge, wenn Luca auf die Bank müsste.“ Bei der Vielzahl der Torwartverletzungen muss und wird sich der Trainerstab aber auch mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn Jiri Pavlenka sich ebenfalls verletzen sollte.

Langfristige Pläne mit Plogmann

Langfristig soll der gebürtige Bremer Plogmann ohnehin die Nummer eins in Bremen werden, nur die Strategie für diesen Status sah eigentlich anders aus. Kein Experte zweifelt an Plogmanns Weg in die Bundesliga, nur welche Strecke Plogmann auf diesem Weg zurücklegen muss, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Im März, zu seinem 18. Geburtstag, hat Plogmann den ersten Profivertrag unterschrieben. Er könnte kommende Saison noch in der U 19 spielen, soll aber mit der U 23 in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. „In seinem Alter sind regelmäßige Einsätze wichtig“, sagt Vander. In zwei Jahren, so lautet ein Szenario im Klub, könnte Plogmann bei kontinuierlicher Entwicklung reif sein für die Bundesliga. In den Bundesligakader wird er schneller rücken, das zeichnet sich jetzt ab.

Ein Bremer für Bremen, diese Geschichte hätte Charme. Der Weg dahin wird kein Selbstläufer, das hat Plogmann in den vergangenen Wochen gemerkt. Er hat, auch durch die vielen verletzten Torhüter, in einigen Testspielen zwischen den Pfosten gestanden. Dabei gab es den einen oder anderen Fehlgriff, der in der Mannschaft und auch medial thematisiert wurde. Im vergangenen Jahr, als Plogmann noch Juniorenspieler war, „sind wir sportlicher mit ihm umgegangen“, wie Vander sagt. In die Kritik sei Verständnis für das Alter eingeflossen. Das ist nun vorbei: „Ab diesem Sommer wird Luca genauso gesehen wie Pavlenka, Kapino oder Drobny. Da wird keine Rücksicht mehr auf das Alter genommen. Wir gehen ehrlich miteinander um.“ Was sich auch als schonungslos übersetzen lässt, Profifußball ist bekanntlich ein hartes Geschäft. „Ich habe Luca gesagt, was mir in den ersten Spielen nicht gefallen hat, was teilweise im Training nicht gut war.“ Mit dem Ergebnis, dass er gegen Bielefeld ein richtig gutes Spiel gemacht habe. „Das zeigt, dass er das annimmt und wir keine Sorge haben müssen, wenn er ranmuss“, sagt Vander.

Ranmuss er vielleicht früher als geplant, durch Verletzungen von Kollegen hat schon so manche Karriere begonnen. Und wenn es ein Platz auf der Bundesligabank ist, wird sich auch das für Plogmann auszahlen, glaubt Vander. „Die Erfahrungen, die er jetzt macht und in diesem Jahr noch machen wird, sind Gold wert“, sagt er.