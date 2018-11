Venlo möchte Thy ein weiteres Jahr halten

Der VVV Venlo würde Lennart Thy gerne für ein weiteres Jahr ausleihen, meldet "Vi.nl". Die Niederländer sind aber offenbar nicht die einzigen mit Interesse an dem Angreifer.

VVV-Trainer Maurice Steijn hat die Hoffnung, mit Thy in eine weitere Saison zu gehen, noch nicht aufgegeben. "Es ist richtig, dass er im Sommer zunächst zurückgeht", wird der Coach bei "Vi.nl" zitiert. Schließlich verfügen die Niederländer über keine Kaufoption für den ausgeliehenen Angreifer. "Das ist die Abmachung. Danach werden wir sehen, welche Optionen wir haben", so Steijn weiter.

Erste Gespräche zwischen Venlo-Manager Stan Valcx und dem Management von Thy, um herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, den 26-Jährigen ein weiteres Jahr auszuleihen, hat es laut Steijn bereits gegeben. "Wir werden alles tun, um ihn länger in De Koel zu behalten", sagte Steijn.

Thy ist mit sieben Saisontreffern und sechs Assists derzeit Topscorer in Venlo und hat so seinen Anteil an der weitestgehend sorgenfreien Saison der Limburger, die bereits zwölf Punkte vor den Relegationsrängen stehen. Seine Zukunft sieht er dennoch nicht in den Niederlanden. "Ich komme nach der Saison zurück nach Bremen", kündigte der Stürmer im Gespräch mit der "Bild" an, für den es "ein Traum" wäre, sich bei seinem Heimatverein Werder durchzusetzen. "Ich verstehe absolut, dass er diese Chance wahrnehmen will", sagte Steijn über den Wunsch seines Schützlings, "doch wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, dann müssen wir so schnell wie möglich zuschlagen."

Gerüchteweise sind aber nicht nur die Niederländer an Thy interessiert. Wie "90min.de" berichtet, wollen Scouts von Celtic Glasgow den Stürmer beim morgigen Duell am am Ostersonntag zwischen Venlo und Twente Entschede unter die Lupe nehmen.