Veljkovic verlängert Vertrag

Milos Veljkovic hat seinen Vertrag bei Werder vorzeitig verlängert. Das gaben die Bremer am Freitag bekannt.

Frank Baumanns Wunsch, den Vertrag mit Milos Veljkovic noch vor der WM zu verlängern, hat sich erfüllt. Der serbische Nationalspieler wird auch in der kommenden Saison bei Werder spielen. "Milos hat sich in den letzten anderthalb Jahren in bemerkenswerter Art und Weise weiterentwickelt. Er ist bereits mit 22 Jahren eine feste Größe der Mannschaft, verfügt aber auch noch über enormes Potential. Wir freuen uns, dass wir den gemeinsamen Weg auch zukünftig gehen werden", wird Werders Sportchef bei "Werder.de" zitiert. Über die Vertragsdauer machte Werder keine Angabe. Veljkovics bisheriger Kontrakt lief bis 2019. Laut "Kicker" ist der neue Vertrag bis mindestens 2022 datiert.

Der Innenverteidiger zeigt sich mit seiner Entscheidung zufrieden: "Ich bin mit Werder zuletzt große und wichtige Schritte in meiner Karriere gegangen. Diesen Weg möchte ich fortsetzen und meine Leistungen bestätigen. Ich freue mich sehr auf die Zukunft bei Werder", so Veljkovic.