Veljkovic oder Langkamp: Wer soll in die Stammelf?

Mit Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp gibt es zwei Kandidaten für den Stammplatz in der Innenverteidigung neben Moisander. Jetzt seid ihr gefragt: Wen würdet ihr lieber regelmäßig in der Startelf sehen?

Bis zu seiner Verletzung im Spiel gegen Bayern schien Milos Veljkvoic als Stamm-Innenverteidiger gesetzt zu sein. Der 23-Jährige hat sich seit seinem Wechsel zu Werder im Winter 2016 kontinuierlich weiterentwickelt, schon in der Saison 2017/18 machte er 30 Spiele – und auch in der aktuellen Spielzeit war er lange neben Niklas Moisander gesetzt. Das Duo ergänzte sich hervorragend und war mitverantwortlich für den tollen Saisonstart Werders.

Doch im Laufe der Spielzeit fiel der Serbe in ein kleines Loch und zog sich am 1. Dezember obendrein einen Muskelfaserriss zu. Daraufhin sprang sein Ersatz Sebastian Langkamp in die Bresche und wusste durchaus zu überzeugen. Im jüngsten Testspiel gegen die Kaizer Chiefs war es schließlich auch Langkamp, der neben Moisander in der Startelf stand. Ein Hinweis auf die Zukunft? Trainer Florian Kohfeldt machte entsprechende Andeutungen: Die Innenverteidigung sei eine Position, „wo wir zum Rückrundenstart nicht ganz sicher sind, wer da spielt.“

Was meint ihr? Sollte Veljkovic weiterhin gesetzt sein oder hat Langkamp eine Chance in der Stammelf verdient? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Einen ausführlichen Situationsbericht „Veljkovic versus Langkamp“ gibt es hier.

Die Frage der Woche: