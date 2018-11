Veljkovic für Spiele der Nations League nominiert

Milos Veljkovic könnte demnächst zu seinem vierten Länderspiel-Einsatz kommen. Der Werder-Verteidiger steht im serbischen Kader für die ersten beiden Partien der Nations League.

Bei der Weltmeisterschaft in Russland durfte er im letzten Gruppenspiel gegen Brasilien ran, jetzt ist Milos Veljkovic auch für die ersten Spiele der neuen Nations League nominiert worden. Der Werder-Verteidiger steht im Kader der serbischen Nationalmannschaft für die Partien gegen Litauen am 7. September in Vilnius und gegen Rumänien am 10. September in Belgrad. Das teilte der serbische Fußballverband am Mittwoch mit.

Die Serben treten in der Gruppenphase der Nations League in der Liga C an, also in der dritthöchsten Kategorie. Veljkovic bestritt bislang drei Länderspiele für die Mannschaft, die vom Ex-Werderaner Mladen Krstajic trainiert wird.