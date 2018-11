Veljkovic freut sich auf Nations League

Zwölf Werder-Profis sind während der Länderspielpause im Einsatz. Für einige von ihnen geht es in der neu geschaffenen Nations League zur Sache. Milos Veljkovic etwa hat große Ziele.

Nations League – nicht noch so ein Wettbewerb, sagen die Kritiker. Milos Veljkovic gehört nicht zu ihnen. Werders Innenverteidiger findet die Nations League gut. "Man hat gesagt, dass man Freundschaftsspiele abschaffen will, und dafür gibt es jetzt diesen Wettbewerb", sagt Veljkovic, "und Wettbewerbsspiele finde ich besser als Freundschaftsspiele."

Milos Vejkovic hat in diesem Sommer mit der serbischen Nationalmannschaft bei der WM in Russland gespielt. Eine größere Bühne gibt es nicht. Die Nations League liegt in ihrer Wertigkeit auch noch deutlich hinter der Europameisterschaft, die 2020 wieder stattfindet, aber für Serbien hat der Wettbewerb trotzdem seinen Reiz. Die Serben starten nur in der C-Liga: Der Aufstieg in die B-Liga ist das Ziel. Dafür muss Serbien seine Gruppe mit den Gegnern Montenegro, Rumänien und Litauen gewinnen. In der B-Liga spielen unter anderem die Auswahlteams von Dänemark, Schweden, der Türkei oder Österreich, entsprechend attraktiv sind die Gegner im Aufstiegsfall.

Veljkovics Serben treffen zum Auftakt auf Litauen und Rumänien. Ebenfalls in der Nations League sind Florian Kainz mit Österreich, Ludwig Augustinsson (Schweden), Milot Rashica (Kosovo) und Theo Gebre Selassie (Tschechien) im Einsatz. Insgesamt sind zwölf Werder-Spieler, Nachwuchsprofis mitgerechnet, in den kommenden Tagen bei ihren Nationalmannschaften. Die deutsche U21-Auswahl, für die Maximilian Eggestein nominiert ist, absolviert ihr erstes EM-Qualifikationsspiel.

Die Werder-Profis und ihre Spieltermine im Überblick:

Florian Kainz: Österreich – Schweden (Donnerstag, 20.45 Uhr); Bosnien-Herzegowina – Österreich (Dienstag, 11. September, 20.45 Uhr)

Theo Gebre Selassie: Tschechien - Ukraine (Donnerstag, 20.45 Uhr); Russland – Tschechien (Dienstag, 11. September, 18 Uhr)

Ludwig Augustinsson: Österreich – Schweden (Donnerstag, 20.45 Uhr); Schweden – Türkei (Montag, 10. September, 20.45 Uhr)

Milos Veljkovic: Litauen – Serbien (Freitag, 20.45 Uhr); Serbien – Rumänien (Montag, 20.45 Uhr)

Milot Rashica: Aserbaidschan – Kosovo (Freitag, 18 Uhr); Kosovo – Färoer (Montag, 10. September, Montag, 20.45 Uhr)

Felix Beijmo: Schweden U21 – Ungarn (Freitag, 18.30 Uhr); Schweden U21 – Türkei (Dienstag, 11. September, 18.30 Uhr)

Marco Friedl: Österreich U21 – Armenien (Freitag, 18 Uhr); Gibraltar – Österreich U21 (Dienstag, 11. September, 20 Uhr)

Maximilian Eggestein: Deutschland U21 – Mexiko (Freitag, 19 Uhr); Irland – Deutschland U21 (Dienstag, 11. September, 19 Uhr)

Johannes Eggestein und Jan-Niklas Beste: Deutschland U20 – Tschechien (Freitag, 18 Uhr)

Manuel Mbom und Julian Rieckmann: Deutschland U19 - Schweiz (Donnerstag, 16 Uhr), Deutschland - Slowakei (Montag, 10. September, 11 Uhr)