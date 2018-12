Veljkovic fällt gegen Düsseldorf aus

Nach einer knappen Stunde musste Milos Veljkovic gegen die Bayern vom Platz. Bereits in diesem Moment schwanden die Hoffnungen auf einen Einsatz gegen Düsseldorf. Die Diagnose hat die Befürchtungen bestätigt.

Nun steht es endgültig fest, Werder muss am kommenden Spieltag die gesamte Innenverteidigung umbauen. Nachdem Niklas Moisander wegen einer Gelb-Roten Karte zuschauen muss, fällt Nebenmann Milos Veljkovic wegen einer Blessur am Oberschenkel aus. Der serbische Nationalspieler hat sich im Duell mit Rekordmeister FC Bayern München einen Muskelfaserriss im linken Hüftbeuger zu, wie Werder am Sonntag mitteilte. Dies sei das Ergebnis einer MRT-Untersuchung.

"Es ist zum Glück keine schwerere Verletzung, dennoch wird Milos eine Weile nicht dabei sein können. Wir hoffen jedoch, dass er noch vor Weihnachten wieder auf dem Platz stehen wird”, erklärt Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt.