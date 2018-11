Veljkovic fällt gegen Augsburg aus

Werder muss beim Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg auf Milos Veljkovic verzichten. Das teilte der Verein im Vorfeld des Abschlusstrainings am Freitag mit.

Der Innenverteidiger fällt nach Angaben des Klubs nach einem Schlag auf den Fuß aus. Am Freitagmorgen testete der 22-Jährige zwar noch einmal individuell, doch ein Einsatz gegen die Augsburger ist ausgeschlossen. „Wir haben gehofft, dass es nicht so schlimm ist, aber es geht leider nicht“, sagte Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt nach dem Abschlusstraining am Freitag. "Milos kann keine Richtungswechsel machen."

Der Ausfall von Milos Veljkovic erhöht gleichzeitig die Chancen für Sebastian Langkamp. Der Winter-Neuzugang kam bislang lediglich zu Kurzeinsätzen, könnte nun aber gegen seinen ehemaligen Klub zum Zuge kommen. Als weitere Alternativen stehen den Bremern in der Abwehr theoretisch noch Marco Friedl und Luca Caldirola zur Verfügung.

