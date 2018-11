Veljkovic, der Zuverlässige

Die MEIN-WERDER-Redaktion checkt die Leistungen der Werder-Profis in der abgelaufenen Saison. In alphabetischer Reihenfolge werden die Zeugnisse verteilt – heute ist Milos Veljkovic an der Reihe.

Diese Vorlage konnte sich Milos Veljkovic nicht entgehen lassen. Werders WM-Fahrer blickten kürzlich in einer Medienrunde auf das große Turnier in Russland voraus, und gerade hatte der Schwede Ludwig Augustinsson über seinen Gruppengegner Deutschland gesagt: „Die Deutschen sind Maschinen.“ Nun wurde Veljkovic nach den Stärken seiner serbischen Nationalmannschaft gefragt und sorgte mit der Antwort für Gelächter unter den Journalisten: „Ich würde gerne sagen, dass wir auch Maschinen sind, aber daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten.“

Genau genommen kann bei Veljkovic allerdings schon jetzt manchmal der Eindruck entstehen, es handele sich um eine Maschine. Zuverlässig, souverän, grundsolide – so spielt der 22-Jährige fast immer. In 30 Liga-Partien und vier Pokal-Begegnungen fiel der serbische Nationalspieler selten auf, und das ist für einen Innenverteidiger ein großes Lob. Einmal unterlief Veljkovic ein kurioses Eigentor bei der 1:2-Niederlage gegen Schalke, einmal erzielte er seinen ersten Bundesliga-Treffer beim 3:1-Sieg gegen Köln. Ansonsten verteidigte Veljkovic zumeist unauffällig und erfüllte seine Aufgaben. Auf diese Art schaffte er in der vergangenen Spielzeit den endgültigen Durchbruch bei Werder.

Anfang 2016 war Veljkovic von Tottenham Hotspur, wo er vor allem für die U21-Mannschaft spielte, nach Bremen gekommen. Anfangs sammelte er bei Werder ebenfalls Spielpraxis im zweiten Team, in der Rückrunde der Saison 2016/17 erkämpfte er sich dann einen Stammplatz unter Trainer Alexander Nouri. Auch bei Florian Kohfeldt war Veljkovic anschließend gesetzt als rechter Innenverteidiger neben Niklas Moisander. Selbst ein paar schwächere Leistungen nach der Winterpause änderten daran nichts, dabei stand mit Neuzugang Sebastian Langkamp eine erfahrene Alternative bereit. „Milos Veljkovic ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der schon ein konstantes und hohes Leistungsniveau hat. Ja, er hatte ein paar Wellen in seinem Spiel kurz nach dem Winter, aber das war sehr überschaubar“, sagte Kohfeldt.

Es spricht auch für Veljkovic, dass er sich von der kleinen Leistungsdelle nicht aus der Ruhe bringen ließ und sich schnell wieder fing. Mit 22 Jahren hat der Innenverteidiger zudem reichlich Entwicklungspotenzial. „Mein Limit habe ich noch lange nicht erreicht“, sagte Veljkovic im MEIN-WERDER-Interview. „Ich arbeite daran, in allen Bereichen besser zu werden.“ Dass der Serbe dies weiterhin in Bremen tut, ist seit Freitag auch klar. Da gab Werder bekannt, dass Veljkovic seinen Vertrag, der bis 2019 datiert war, noch vor der WM-Teilnahme mit Serbien verlängert hat.

Veljkovics Saison in Zahlen

30

Milos Veljkovic gilt für viele Beobachter als der Spieler im Bremer Kader, der in der abgelaufenen Saison den größten Entwicklungsschritt gemacht hat. Gemessen an seinen Einsatzzeiten hat sich Veljkovic als rechter Innenverteidiger festgespielt. 2655 Minuten stand der Serbe auf dem Platz, von den Bremer Feldspielern schafften nur Theodor Gebre Selassie, Thomas Delaney und Maximilian Eggestein mehr. Diese drei Akteure standen auch öfter in der Startelf als Veljkovic. Während es das Trio 31 Mal von Beginn an ins Team schaffte, gelang dies Veljkovic 30 Mal. Lediglich zweimal musste er wegen einer Verletzung passen, in der Hinrunde saß er zudem zweimal über 90 Minuten auf der Bank. Ebenfalls bemerkenswert: Veljkovic wurde nur einmal ausgewechselt, ansonsten spielte er stets die kompletten 90 Minuten durch. Zum Vergleich: In der Saison davor kam Veljkovic auf „nur“ 1809 Spielminuten und „nur“ 20 Startelfeinsätze.

0,7

Von den insgesamt sieben als Innenverteidiger eingesetzten Bremer Spielern hatte nur Luca Caldirola eine bessere Quote bei begangenen Fouls pro 90 Minuten als Veljkovic. Der Italiener erlaubte sich kein einziges Vergehen an einem Gegenspieler. Allerdings wurde Caldirola insgesamt auch nur 90 Minuten lang eingesetzt. Im Ranking der anderen sechs Innenverteidiger Veljkovic, Niklas Moisander, Sebastian Langkamp, Robert Bauer, Lamine Sane und Marco Friedl lag Veljkovic am Ende zusammen mit Friedl klar an der Spitze. Beide kamen auf lediglich 0,7 Fouls pro 90 Minuten Spielzeit, wobei Friedl in einigen Partien auch als Außenverteidiger aufgestellt wurde. Im direkten Vergleich mit seinem Nebenmann Moisander war Veljkovic um Längen besser. Der Serbe beging im Schnitt nur halb so viele Fouls pro 90 Minuten wie Moisander, am Ende lagen die Quoten bei 0,7 zu 1,4.

55,4

Veljkovic war in der Luft mit 57,9 Prozent gewonnener Kopfballduelle ebenso solide wie am Boden mit 54,0 Prozent gewonnener Duelle. Insgesamt kam er damit auf eine sehr ordentliche Zweikampfquote von 55,4 Prozent. Allerdings war er damit bei Weitem nicht der beste Bremer Verteidiger: Caldirola (100 Prozent), Langkamp, Sané (beide 65 Prozent) sowie Bauer (57 Prozent) waren noch zweikampfstärker. Veljkovic konnte jedoch etliche direkte Duelle mit seinen Gegenspielern durch Antizipation und ein geschicktes Stellungsspiel vermeiden. Und diese „verhinderten“ Zweikämpfe sind statistisch leider nicht zu erfassen.

1

Ein Tor (beim 3:1 gegen Köln) und ein Eigentor (bei 1:2 gegen Schalke) standen für Veljkovic zu Buche. Das Tor gegen Köln war sein einziger Abschluss mit dem (rechten) Fuß. Alle anderen waren Kopfbälle. Insgesamt kam Veljkovic auf sieben Torabschlüsse.

Milos Veljkovic über…

… den geschafften Klassenerhalt: „Es ist keine Party geplant. Es gibt auch keinen Grund dafür.“

… seine Frisur: „Als Kind hatte ich lange Haare, fast eine Art Afro-Look. So will ich sie wieder haben.“

Trainer Florian Kohfeldt über…

… Veljkovics Qualitäten: „Es ist imposant, mit welcher Ruhe und taktischer Cleverness er spielt.“