Vages Gerücht um Ayhan

Kaan Ayhan gehört mit Fortuna Düsseldorf zu den positiven Überraschungen der Saison. Wie die „Bild“ berichtet, bahnt sich ein Abgang des Verteidigers innerhalb der Bundesliga an.

Vor Jahresfrist musste man sich in Düsseldorf darum sorgen, dass Kaan Ayhan, einer der Leistungsträger der Aufstiegssaison, die Fortuna verlassen könnte: Grund dafür war eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Abwehrspielers, wegen der Ayhan für eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro hätte wechseln dürfen. Es kam anders: Ayhan blieb, verlängerte seinen Vertrag bei der Mannschaft von Friedhelm Funkel und überzeugte auch in der Bundesliga. Im neuen Arbeitspapier soll, wie die „Bild“ berichtet, jedoch eine neue Klausel über 2,5 Millionen verankert sein.

Ein Schnäppchen für einen erst 24 Jahre alten Innenverteidiger mit Stärken im Spielaufbau und überdurchschnittlicher Torgefahr (vier Saisontreffer). Die „Bild“ berichtet weiter, dass die Klausel nur bis zum 31. Mai wirksam sei, Ayhan aber bereits kurz vor einem Wechsel zu einem Klub stehe, der in der Bundesliga besser als die Fortuna platziert sei, spekuliert wird über Werder, Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg. Nach Mein-Werder-Informationen ist Ayhan für den Moment jedoch keine heiße Spur.

Hier geht es zur Meldung der „Bild“ (Abo nötig).