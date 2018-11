V wie Voß, Albert

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Albert Voß (links im Bild) wusste um sein Schicksal, als er im Sommer 1975 vom Regionalligisten VfB Oldenburg zum SV Werder wechselte. Mit Oldenburg war Voß in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga gescheitert, also suchte der Torhüter nach einer Veränderung und heuerte in Bremen an. Wohlwissend, dass dort mit Dieter Burdenski eine klare Nummer eins im Kader stand.

An Budde gab es dann für Voß auch kein Vorbeikommen, lediglich ein Mal, als Burdenski verletzt fehlte, durfte Voß in der Bundesliga ran: Im November 1977 beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern, das Werder mit 1:2 verlor. Ansonsten war Voß ein Spieler auf Abruf, der aber kaum gebraucht wurde. Erst nach Werders Abstieg durfte Voß in der zweiten Liga Nord einige Male ins Tor und erledigte seine Sache dabei gut.

Am direkten Wiederaufstieg war der gebürtige Ostfriese also durchaus beteiligt. Für Voß war dieser eine Erfolg mit Werder gleichzeitig auch der Abschied, zum Karriereende wechselte er nochmal zurück nach Oldenburg. Für Werder blieben unterm Strich in sechs Jahren nur 16 Pflichtspiele.