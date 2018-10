V wie Van Damme, Jelle

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Trotz des Doubles 2004 und der Dauerkarte für die Champions League schleppte Werder in den 2000er Jahren eine latente Baustelle mit sich herum: Auf der Position des linken Verteidigers wollten die Bremer einfach keine dauerhaft gute Lösung finden. Werder versuchte es mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs (Paul Stalteri, Christian Schulz) und mit externen Zugängen wie Ludovic Magnin oder Gustavo Nery.

Nichts hatte wirklich durchschlagenden Erfolg. Und als mit Magnin im Sommer 2005 auch noch der etatmäßige Linksverteidiger nach Stuttgart wechselte und Nery nach nur einer Saison wieder das Weite suchte, mussten Thomas Schaaf und Klaus Allofs reagieren. Fündig wurde das Duo in England. Vom FC Southampton wurde Jelle van Damme ausgeliehen. Der Belgier hatte sich über Ajax Amsterdam für höhere Aufgaben empfohlen, war aber in der Premier League nur Bankdrücker. Trotzdem freute sich Allofs auf “einen schnellen und aggressiven Spieler.”

Bei Werder sollte Van Damme sofort die Lücke schließen – scheiterte aber wie seine Vorgänger. Nach einem ordentlichen Start mit ein paar Spielen verlor Van Damme seinen Platz an Schulz und schaffte es in den Wochen und Monaten danach teilweise gar nicht mehr in den Kader. Werder ließ die Kaufoption verstreichen und schickte den Spieler nach nur zehn Pflichtspielen (ein Tor) wieder zurück nach England.