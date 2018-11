Unzufriedenheit bei Werder

Die Mehrheit der Profiklubs hat dafür gestimmt, dass die 50+1-Regel erhalten bleibt. Bei Werder sind sie mit dieser Entscheidung alles andere als glücklich, wie es aus dem Umfeld des Klubs heißt.

Nach dem überraschenden Votum für eine Beibehaltung der 50+1-Regel kommen mehr und mehr Details zur hoch emotionalen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag im Frankfurter Hotel Sheraton heraus. Sie zeigen: Die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga sind beim Thema 50+1 tief gespalten, mancherorts ist der Ärger über den Ausgang des Treffens groß. Auch bei Werder, so heißt es aus dem Umfeld des Klubs, ist man über das Ergebnis der Versammlung äußerst unglücklich.

Nach MEIN-WERDER-Informationen hätten die Bremer das Thema 50+1 in den kommenden Monaten gerne ergebnisoffen weiterdiskutiert. Stattdessen schafften die Befürworter der 50+1-Regel am Donnerstag nach einer vierstündigen Diskussion Fakten. 18 Vereine stimmten für einen Antrag des Zweitligisten FC St. Pauli, wonach zwar über die Rechtssicherheit und die Rahmenbedingungen der 50+1-Regel diskutiert werden soll – das jedoch zwingend unter „Beibehaltung der 50+1-Regel“, wie es im Antrag hieß. Neun Vereine enthielten sich bei der Abstimmung, drei nahmen nicht teil, zwei waren gar nicht erst nach Frankfurt gereist (Jahn Regensburg und der 1. FC Kaiserslautern) – und vier Vereine lehnten den Antrag ab (RB Leipzig, Bayern München, Greuther Fürth und der 1. FC Heidenheim).

Ausnahmeregelungen bleiben unberührt

Heißt: Auch in Zukunft dürfen Investoren die Stimmenmehrheit an einem Verein nur dann übernehmen, wenn sie diesen mindestens 20 Jahre lang „ununterbrochen“ und „erheblich“ gefördert haben, wie es in der Satzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heißt. Auch die Ausnahmeregelungen für Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim bleiben unberührt. Vereine wie Werder befinden sich also weiterhin finanziell im Nachteil. Auch das, so heißt es, soll die Verantwortlichen beim SV Werder ärgern. Sie hätten sich demnach lieber für eine Reform der bestehenden Regelung eingesetzt, um neben höherer internationaler Wettbewerbsfähigkeit vor allem eine höhere Wettbewerbsgleichheit innerhalb der Bundesliga herzustellen.

Zudem haben die Bremer offenbar weiterhin erhebliche Zweifel daran, dass die 50+1-Regel juristisch haltbar ist. Werder-Boss Klaus Filbry hatte erst kürzlich im Gespräch mit MEIN WERDER erklärt, dass es zwar schön wäre, „an der jetzigen Regel festzuhalten“. Aber: „Schon jetzt liegen verschiedene Absichtserklärungen vor, diese Regel vor Gericht prüfen zu lassen.“ Unter anderem von Hasan Ismaik, der 1860 München übernehmen möchte, als auch von Martin Kind, der seinen Antrag auf Übernahme von Hannover 96 bei der DFL aktuell ruhen lässt. Die Gefahr sei also gegeben, hatte Filbry erklärt, „dass Gerichte Entscheidungen treffen, die unsere Freiheiten bei der Gestaltung der Regel beschränken. Deswegen sollten die Klubs selbst aktiv werden.“ Die Reformer im Kreise der DFL fürchten nun, dass die Regel irgendwann vor einem ordentlichen Gericht kippen könnte.