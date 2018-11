Unsichtbar und trotzdem da

Max Kruse soll den Unterschied machen – nicht wenig verlangen viele aus Gewohnheit vom Werder-Kapitän. Das misslang gegen Freiburg – unscheinbare Situationen machen jedoch Hoffnung.

Um Max Kruse ist es während der Länderspielpause nicht ruhig geworden. Das war nicht die Schuld des Werder-Kapitäns – der bereitete sich gewissenhaft auf das Auswärtsspiel in Freiburg vor, ob mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz oder individuell mit Fitness-Coach Janis Glöden. Dennoch erregten Geschichten über die körperliche Verfassung des Angreifers die Gemüter – Anekdoten, die zu anderen Zeitpunkten als nach drei Niederlagen in Serie wohl zum Schmunzeln angeregt hätten.

Die Fitness-Diskussion, so wirkte es auf den zweiten Blick, war wohl vor allem eine Stellvertreter-Diskussion für ein Thema, zu dem überzeugende Erklärungen bislang fehlen: Wo ist der Kruse hin, der über zwei Jahre lang mit seinen Ideen, seiner technischen Brillanz und seiner Torgefahr die Bremer Mannschaft mitreißen konnte? Auch dieser Kruse sprengte nie die Laufstatistiken, auch dieser Kruse konkurrierte nie mit den Timo Werners oder Leroy Sanés, was den Topspeed anbelangte. Doch auch in Freiburg war von diesem Kruse nur vereinzelt etwas zu sehen – trotz einiger Anpassungen hinsichtlich seiner Rolle.

Das 4-3-3, in dem Kruse als zentrale Spitze teils als Stürmer, teils als Mittelfeldspieler agierte, war bei Werder schon in den letzten Wochen aus der Mode geraten. Ähnlich wie gegen Borussia Mönchengladbach rückte Kruse diesmal in einen Zweiersturm neben Martin Harnik – allerdings mit einer anderen Aufgabenverteilung der Teamkollegen gegen die aggressiven, laufstarken Breisgauer in ihrer 3-4-3-Formation.

Im Mittelfeld startete Nuri Sahin diesmal als Solo-Sechser und hielt seine Position meist, statt sich neben Milos Veljkovic und Niklas Moisander in die Abwehrkette fallen zu lassen. In der tiefen Zirkulation spielte Sahin so kaum eine Rolle – im flexibel angeordneten Vierer-Mittelfeld, in dem Maximilian Eggestein meist die rechte Halbposition einnahm, während Davy Klaassen zwischen dem linken Mittelfeld und zentraleren Positionen driftete und Johannes Eggestein zunächst über rechts startete, später dann mitunter als Kopf einer Mittelfeld-Raute oder sogar über den linken Flügel agierte, band Sahin vor allem Gegenspieler.

Kaum im Strafraum

Kruse wiederum zeigte durchaus die für ihn typischen zurückfallenden Bewegungen, agierte insgesamt jedoch in erster Linie als zweite Spitze neben Martin Harnik, der in vorderster Front über Tiefenläufe immer wieder zu Chancen kam, im Abschluss allerdings unglücklich agierte. Insgesamt entwickelte sich eine Partie, in der Kruse nur selten die Räume besetzte, über die Werder tatsächlich gefährlich wurde, dann jedoch meist den schnellen Weg in die Spitze suchte – oft in mäßiger technischer Ausführung. Mit in den Strafraum ging Werders Kapitän kaum – in dieser gefährlichen Zone hatte Kruse lediglich einen Ballkontakt in 90 Minuten.

Ohnehin schien die Partie über weite Strecken an Kruse vorbeizulaufen: Klaassen und Maximilian Eggestein kurbelten aus den Halbräumen an, zur Halbzeit hatten auf Bremer Seite nur Johannes Eggestein und Keeper Jiri Pavlenka weniger Ballaktionen als Kruse, der sonst als Fixpunkt im Spiel zu den am stärksten eingebundenen Akteuren gehört. 51 Aktionen am Ball sind geteilter persönlicher Negativ-Rekord über 90 Minuten in dieser Saison – lediglich gegen Frankfurt blieb Kruse ebenso unsichtbar.

Ausgangspunkt gefährlicher Aktionen

Beim Blick auf die Ausgangspunkte vieler gefährlicher Angriffe zeigt sich allerdings, dass Kruse aus diesen wenigen Situationen fernab der Gefahrenzone durchaus Einfluss auf das Bremer Spiel nahm: In der 31. Minute geht der hochkarätigen Doppelchance durch Klaassen und Harnik ein Ballgewinn Kruses im Mittelfeld voraus. Zwei Minuten später steckt Werders Kapitän über links stark auf Johannes Eggestein durch, der Platz für eine vorzügliche Flanke hat, die Klaassen vergibt. Der letzten Klaassen-Chance kurz vor der Pause geht ein Kruse-Standard voraus. Und dann gab es da ja noch die Nachspielzeit, in der Kruses Eckball von Freiburgs Lucas Höler vor die Füße von Ludwig Augustinsson abgewehrt wurde.

Eine weitere ambivalente Leistung des Werder-Stürmers also, der im Laufe der zweiten Hälfte im Zuge der vielen offensiven Wechsel doch wieder stärker in die altbekannte Rolle des Gestalters zwischen Mittelkreis und Strafraum rückte. Der viel zitierte Unterschiedsspieler, der besonders in Tornähe für besondere Momente sorgt, ist Kruse weiterhin nicht. Argumente für Florian Kohfeldts Entscheidung, den in der Öffentlichkeit nach den jüngsten Leistungen umstrittenen Kapitän weiter per Stammplatzgarantie seine Form finden zu lassen, gibt es jenseits von Toren und Vorlagen aber dennoch – auch, weil sich die Konkurrenz zumindest in ihren Jokereinsätzen derzeit nicht aufdrängt.

Kruse selbst zeigte sich im Anschluss an die Partie optimistisch, nahezu beschwingt: „Wir haben die Niederlagenserie gestoppt“, betonte der Stürmer etwa. „Wir sind drei Punkte hinter Bayern und auf Europa-League-Kurs.“ All das ist in der Sache nicht falsch, aber dennoch eine ungewöhnliche Perspektive nach einem Punkt aus den letzten vier Spielen vor dem Duell mit dem teuersten Kader der Liga. Sollte es Kruse gelingen, sein zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein gegen den Rekordmeister mit Leistung auf dem Platz zu untermauern, würden zumindest die Diskussionen über seine Professionalität abseits des Spielfelds ein jähes Ende finden.

Wer war euer „Man of the Match“?