„Unsere Omas verstehen uns nicht“

Werders E-Sportler Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous sprechen im Interview über Generations-Probleme, Fitness, Jubel vor der Playstation und ihr neues Leben.

Welche Frage bei Interviews können Sie absolut nicht mehr hören?

Mohammed Harkous: Verdienen Sie wirklich mit einem Spiel auf einer Konsole Geld? (lacht)

Michael Bittner: Man merkt ja schon, ob sich der Interviewer wirklich mit unserem Sport auseinandergesetzt hat oder nicht. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt noch immer geehrt, dass wir Interviews geben dürfen, da ist eigentlich noch jede Frage erlaubt.

Also dann mal eine typische Frage: Ist das überhaupt Sport, den Sie da betreiben?

Bittner: Diese Sport-Frage ist in der Tat etwas schwierig, weil wir da keine klare Antwort geben können. Jeder definiert Sport für sich anders. Wir können diese Diskussion gar nicht führen, wir können nur Vorurteile abbauen.

Harkous: Wenn Sport nur körperliche Belastung ist, dann ist Fifa kein Sport. Aber wir haben ja einen Turnier-Wettbewerb, wir haben Training, einen Ernährungsplan, wir müssen mental fit sein, alles wie im Sport. Wer schon mal ein Fifa-Turnier gespielt hat, der weiß, wie anstrengend das ist und auch nicht immer Spaß macht. Ich bin nach einem Wochenende fertig und brauche ein, zwei Tage Ruhe.

Bittner: Wenn wir bei einem Turnier zehn Stunden lang ununterbrochen unter Höchstspannung stehen und uns in den Spielen komplett konzentrieren müssen, merkst du, was das für Energie kostet. Das kann man schon mit Sport vergleichen. Wenn es um den körperlichen Vergleich geht, sage ich: E-Sport ersetzt keinen Sport. Wir müssen Sport treiben, um zum E-Sport einen gesunden Ausgleich zu finden.

Wie sieht bei Ihnen eine normale Woche aus?

Bittner: Die gibt‘s gar nicht, das haben wir in diesem Jahr gemerkt. Die Szene ist in zwei Jahren so professionell geworden, dass wir unfassbar viele Turniere und neue Wettbewerbe hatten. Da hatten wir auch unter der Woche viele Spiele. Und nach dem Meistertitel kam gefühlt jeden zweiten Tag ein neuer Medientermin. Aber das war schon richtig geil. Wir leben jetzt von Woche zu Woche, wir müssen da extrem flexibel sein.

Harkous: Jeder hat da auch seinen eigenen Rhythmus. Ich schlafe zum Beispiel sehr lange und mache dann bis frühmorgens all meine Arbeit.

Und wie sieht so ein Trainingstag bei Ihnen aus?

Bittner: Wenn das Fifa-Spiel neu auf dem Markt ist, müssen wir extrem viel spielen, um das Spiel zu verstehen. Da spielen wir schon fünf bis zehn Stunden am Tag und versuchen, den Hype auszunutzen. Da gibt es keine Ausrede für einen trainingsfreien Tag. Ich zum Beispiel trainiere lieber tagsüber, um abends auch noch was mit Freunden zu machen.

Das heißt, Sie sind richtige Profis und leben vom E-Football?

Bittner: Ganz genau, ich habe zwar mit einem Studium begonnen, aber das läuft nur noch nebenbei. Wir konnten diese enorme Entwicklung jetzt auch nicht vorhersehen. Hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass wir deutsche Meister mit Werder und beide Nationalspieler für den DFB werden, hätte ich den für verrückt erklärt.

Wann haben Sie das erste Mal Playstation gespielt?

Harkous: Wir beide sind ja von klein auf Zocker gewesen. Ich habe lange nicht gewusst, dass es E-Sport in dieser Form gibt, also mit richtigen Turnieren und Meisterschaften. Wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass der Hype im richtigen Alter losging.

Bittner: Bei mir war es auch mit 17, dass ich mich aus dem Nichts für die WM qualifiziert habe. Und dann habe ich gemerkt, dass das ein richtiger Markt ist. Und ich hatte immer den Traum, mit richtigen Fußball-Vereinen zusammenzuarbeiten.

Und wie lief das dann mit Werder?

Harkous: Wir haben ja eine Agentur, die uns vertritt und auch Kontakte mit Werder hatte.

Bittner: Ich habe genau ein Gespräch gebraucht, bis ich sofort wusste: Das will ich machen. Damals war auch Klaus Filbry als Vorstandsvorsitzender dabei. Ich war vorher beim VfL Bochum und wusste schon, wie es im Verein ist. Bei Werder aber steckt nicht nur mehr Power, sondern auch mehr Ernsthaftigkeit dahinter. Der Verein steht voll hinter dem Projekt und sieht das nicht nur als Trend.

Und dann haben Sie einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben?

Harkous: Hmm, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau … (lacht)

Dann mal direkt gefragt: Spielen Sie auch in der kommenden Saison weiter in Grün-Weiß? Oder werden Sie von einem anderen Verein abgeworben?

Harkous: Man kann natürlich auch abgeworben werden.

Bittner: Aber da hat Werder dann ein gewichtiges Wort mitzureden (schmunzelt).

Bei den Turnieren gibt es gutes Geld zu verdienen. Wie läuft das vorher mit den Einladungen für diese Events, geht das alles über Ihre Agentur? Und die bucht dann auch die Reisen und Hotels für Sie?

Bittner: Es gibt ja einen Turnierkalender, deshalb wissen wir schon grob, wo wir im nächsten Monat sein werden.

Harkous: Um Flüge und Hotels müssen wir uns gar nicht kümmern, das machen immer die Turnierveranstalter.

Deutscher Meister, Nationalspieler, Weltmeisterschaft – wie oft haben Sie sich in den vergangenen Wochen gefragt, ob das alles wirklich gerade wahr ist, was da um Sie herum passiert?

Bittner: Von Februar bis Mai waren wir in Atlanta, Singapur, London, sind Klub-Meister geworden, die Einzel-Meisterschaften, jede Menge Turniere, da hatte ich gar keine Zeit, um das zu verarbeiten. Das ging erst in den letzten Wochen. Und es fühlt sich super an. Wir sind an der Spitze Deutschlands, jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Es ist echt schwieriger, oben zu bleiben, als nach oben zu kommen.

Gibt es eigentlich das beste Alter für E-Football?

Harkous: Nein, finde ich nicht. Generell gilt schon: Je jünger, desto besser, das kann man schon so sagen. Ich war mit 18 richtig stark, die neue Nummer eins in der Welt ist auch gerade erst 18 geworden. Aber man kann auch mit 24 noch richtig gut spielen.

Bittner: Wenn man noch in der Schule ist, hat man eben andere Verpflichtungen als einer, der im Berufsleben täglich schon mal von 8 bis 17 Uhr arbeiten muss. Da hat man nicht mehr die Kraft, so nebenbei professionell bei Fifa einzusteigen, weil das extrem viel Zeit kostet. Und niemand weiß, ob sich der Aufwand auch wirklich lohnt. Das Schulalter im Übergang zum Erwachsenenalter ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um das auszuprobieren. Aber es gibt auch Profis, die schon Anfang 30 sind. Ich glaube, bis 25 Jahre ist das beste E-Sport-Alter, weil mit 30 ja schon die Reaktionsfähigkeiten abnehmen.

Dann haben Sie ja noch ein paar Jahre vor sich.

Bittner: Hoffen wir mal. Aber es kann auch immer mal sein, dass uns Fifa20 nicht so gut liegt und wir nicht mehr mit den Top zehn der Welt mithalten können. Diese Demut müssen wir behalten.

Was sagen eigentlich Ihre Omas zu Ihrem Beruf? Verstehen die, was Sie da so machen?

Bittner: Gefühlt darf ich ihr jedes Mal wieder neu erklären, was ich mache. Für sie ist das nicht greifbar, das ist ja auch eine andere Generation. Meine Oma versteht auch nicht, warum die Menschen alle ein Smartphone brauchen. Und das Thema E-Sport ist dann ja noch mal eine Stufe höher. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Aber sie freut sich auf jeden Fall für mich, sie kommt aus Tarmstedt und ist glücklich, dass ich für Werder spiele.

Harkous: Meine Oma hat das auch nicht verstanden, da habe ich einfach gesagt, dass ich Fußballer bin. (lacht).

Immer nur vor dem Bildschirm zu sitzen, kann ja nicht gesund sein. Wie halten Sie sich körperlich fit?

Bittner: Ich habe vor zwei Jahren mit Fußball im Verein aufgehört, weil ich gerade am Wochenende einfach nicht mehr die Zeit hatte. Und nur Training in der Woche hatte ich auch keine Lust. Jetzt spiele ich Tennis, Basketball und Fußball, wenn es die Zeit hergibt.

Harkous: Ich spiele noch immer aktiv Fußball im Verein, auch wenn ich bei den Spielen praktisch nie dabei bin. Aber zum Training gehe ich schon gerne.

Jubeln Sie eigentlich bei Ihren Toren auf der Playstation?

Bittner: Das hat man ja schon gesehen im Finale um die deutsche Meisterschaft, da konnte ich meine Emotionen gar nicht zurückhalten, obwohl ich ja gegen Mo gespielt habe und ihm eigentlich nicht ins Gesicht jubeln wollte. Aber da ging es echt um alles, da war ich im Tunnel und die Emotionen kamen einfach.

Haben Ihre Freunde eigentlich noch Lust, gegen Sie zu spielen? Sie gewinnen ja sowieso immer.

Harkous: Ein Spiel machen sie immer und dann haben sie keine Lust mehr. Aber wir spielen dann meist andere Spiele.