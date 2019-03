Fast ein Jahr hat Giovanna Hoffmann den Werder-Frauen verletzungsbedingt gefehlt. Bei „Werder.de“ spricht sie über ihre lange Ausfallzeit und ihr Comeback.

Ein knappes Jahr lang musste Giovanna Hoffmann zusehen. Nicht näher definierte Hüft- und Leistenprobleme ließen es nicht zu, dass die 20-Jährige spielen konnte. „Ich kannte die Situation, da ich vorher schon mal länger verletzt war. Nach drei, vier Monaten ist es aber gerade auf mentaler Ebene sehr strapazierend. Wenn es dann auch noch auf den Alltag übergeht, ist es sehr hart“, beschreibt Hoffmann ihre lange Leidenszeit bei „Werder.de“. Dabei machte der Offensivspielerin nicht nur die Zwangspause an sich zu schaffen, sondern auch die Tatsache, dass sich die Ursache für die Schmerzen nicht finden ließ. „Es konnte keine richtige Diagnose gestellt werden“, sagt Hoffmann.

Zum Glück liegt das nun alles hinter ihr. Gegen den MSV Duisburg Mitte Februar konnte Hoffmann endlich wieder einsteigen und das Team auf dem Platz unterstützen. „Ich bin unbeschreiblich froh und dankbar, dass ich wieder spielen kann“, beschreibt sie ihre Gefühlslage nach dem Comeback. Nun will Hoffmann dabei helfen, das Ziel für diese Saison zu erreichen: den Klassenerhalt in der Frauen-Bundesliga. „Entscheidend ist, dass wir am letzten Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen“, sagt Hoffmann.

