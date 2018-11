Ultras sammeln Spenden für Jubiläums-Choreo

Am 4. Februar 2019 wird Werder 120 Jahre alt. Die Ultra-Gruppierung „Infamous Youth“ plant dazu eine Choreografie und ruft für die Umsetzung zu Spenden auf.

Zu Werders 120. Geburtstag am 4. Februar 2019 plant die Ultra-Gruppierung „Infamous Youth“ eine Fan-Choreografie. Für deren Umsetzung startete die Gruppe auf ihrer Homepage nun einen Spendenaufruf.

Bei den kommenden Heimspielen werden in der Ostkurve demnach Spendensammlerinnen und Spendensammler unterwegs sein. Wer kein Geld geben möchte, könne auch Sachspenden in Form von Stoffen, Farben, Scheren oder ähnlichem zur Verfügung stellen, heißt es in dem Aufruf.

