Ultra-Demo gegen Stadion-Umbenennung

Für die kommenden zehn Jahre soll Werder im „Wohninvest Weserstadion“ spielen, das 30-Millionen-Euro-Geschäft kommt aber nicht überall gut an. Eine Ultragruppe ruft nun zu einer Demo am Pfingstmontag auf.

Es ist eine Entscheidung, die heiß diskutiert wird. Werder wird die Namensrechte am Weserstadion an die „Wohninvest Holding GmbH“ verkaufen - und das wird nicht überall befürwortet. Vor allem viele Ultras kritisieren das Handeln des Vereins. Unter dem Motto „Weserstadion unantastbar“ kündigt deshalb die Gruppe „HB Crew“ für den kommenden Montag, 10 Juni, ab 14 Uhr auf dem Bremer Marktplatz eine Demonstration an.

„Der Name des Stadions, in dem der SV Werder seit jeher seine Heimspiele bestreitet, ist für uns einer der zentralen Aspekte der Identität unseres Vereins“, heißt es in einem Schreiben des Ultragruppe. „Auch wenn der Deal zu diesem Zeitpunkt bereits unterschrieben sein sollte, erachten wir die Demo als ein wichtiges Zeichen.“