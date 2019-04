Überraschendes Sonderlob für Veljkovic

Milos Veljkovic war auf den ersten Blick kein Spieler, der gegen die Bayern besonders herausstach. Trotzdem war der Verteidiger der einzige Akteur, den Trainer Florian Kohfeldt explizit lobte.

Beim Ligaspiel in München stand Milos Veljkovic ungewollt im Mittelpunkt. In der 57. Spielminute sah er die Gelb-Rote Karte und leitete damit die Bremer 0:1-Niederlage ein. Florian Kohfeldt hätte den 23-Jährigen dafür abstrafen und im Pokal-Halbfinale gegen die Bayern auf die Bank setzen können. Der Werder-Trainer aber tat das Gegenteil und stellte Veljkovic erneut in die Startelf.

Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage überraschte Kohfeldt dann mit einem Sonderlob für den serbischen Nationalspieler. „Eigentlich möchte ich nach dieser tollen Mannschaftsleistung keinen Spieler hervorheben, aber ich tue es doch. Respekt, wie Milos gespielt hat“, betonte der Coach. „In München ist er vom Platz geflogen und hatte trotzdem wieder den Mut, in die Zwischenräume zu gehen.“

Ordentlich gespielt hatte Veljkovic gegen die Bayern zwar, aber Kohfeldts Sonderlob verwunderte dann doch etwas. Vor dem ersten Bremer Gegentreffer hatte der Serbe nämlich das Abseits aufgehoben und war dann nicht nahe genug bei Vorlagengeber Thomas Müller. Zudem hatte er sich einige Ballverluste erlaubt.