Überraschend auffällig

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Johannes Eggestein.

Johannes Eggestein war vor der Saison in der öffentlichen Wahrnehmung ein Wackelkandidat. Für seinen Trainer aber ein Spieler, der einen entscheidenden Schritt in seiner Karriere machen könnte. Knapp ein Jahr später hat sich Eggestein nicht nur zum wichtigen Baustein gemacht, sondern eine hervorragende Perspektive geschaffen.

Die Zahlen

Nach zuvor 14 Bundesligaeinsätzen, allesamt als Teilzeitarbeiter von der Bank aus, hat Johannes Eggestein seine erste „richtige“ Saison hingelegt - und was für eine! 23 Einsätze, zwölf von Beginn an, 1116 Spielminuten, vier Tore, ein Assist sind Belege einer fulminanten Entwicklung. Natürlich gab es auch etwas schlechtere Zahlen, Eggesteins Zweikampfwerte etwa sind mit knapp 37 Prozent (und sogar nur 27 Prozent in der Luft) noch ausbaufähig. Aber das ist für einen Offensivspieler eher eine Randnotiz.

Die Saison

Nicht wenige hegten wohl Zweifel, ob das alles so hinhauen würde. Florian Kohfeldt hatte vor der Saison die grundsätzliche Entscheidung zu treffen, wie und vor allen Dingen wo es mit Johannes Eggestein weitergehen sollte: In der Bundesliga oder in der Regionalliga Nord. Kohfeldt legte sich schnell fest und wollte den Spieler auch partout nicht ständig hin und her schicken - sondern ihm eine feste Mannschaft und damit auch eine feste Trainingsgruppe zur Entwicklung an die Hand geben.

Verblüffend schienen dabei Kohfeldts Ideen, Eggestein herauszunehmen aus dem Angriffszentrum, wo ständig viel Verkehr ist und Dauerdruck von mehreren Verteidigern - und den Spieler stattdessen umzufunktionieren in einen Flügelspieler, einen Achter oder vielleicht sogar einen Zehner. Eine enorme Herausforderung war das für so einen jungen Spieler, der fast schon in der „Schafft es bei Werder nicht“-Schublade steckte. Aber Eggestein strafte alle Zweifler und Kritiker Lügen.

Einsatzminuten als Ergänzungsspieler, das erste Bundesligator, dann Einsätze von Beginn an und spätestens nach der Winterpause auch ein ganz festes Mitglied im Bremer Ensemble: Eggesteins Entwicklung war fast wie aus dem Bilderbuch. Natürlich auch immer mal mit Leistungsschwankungen, gerade gegen Ende der Saison war der Akku einigermaßen leer. Trotzdem war die letzte seine Durchbruch-Saison in der Bundesliga und bei Werder.

Eggestein hat die ihm gestellten Aufgaben angenommen und sich ähnlich wie sein Bruder Maximilian mit harter und beständiger Arbeit in vielen Disziplinen verbessert: seine Körperlichkeit, die Grundschnelligkeit, ein gewisses Durchsetzungsvermögen haben sich deutlich entwickelt. Johannes Eggestein war neben Milot Rashicas rasanter Entwicklung sicherlich die größte Überraschung der Saison.

Der Ausblick

Johannes Eggestein hat sich eine hervorragende Perspektive erarbeitet, die er auch in Zukunft weiter bei Werder ausbauen will. Nach Max Kruses Abgang wird er vielleicht noch mehr Raum für sich vorfinden auf dem Platz und in der internen Hierarchie. Mit seiner Vertragsverlängerung hat Eggestein ein klares Zeichen gesetzt für den Verein und auch für seinen Trainer - denn ohne Kohfeldt als Vorgesetzter wäre die Entwicklung der letzten zwölf Monate wohl kaum vorstellbar gewesen.